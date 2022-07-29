台中槍擊頻傳…在地人「重金」打造防彈衣！ 網笑︰真新台幣戰士

▲有台中網友用「一元新台幣」自製防彈衣。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版，下同）

網搜小組／閔文昱報導

台中潭子、大里接連在24日、26日發生槍擊案，釀成一死一傷悲劇，不少網友砲轟台中為「慶記之都」。對此，有台中居民因擔心自身安危，於是上網詢問哪裡有在販售防彈衣，結果被網友建議「自己打一副」後，他真的自製了一件「重金」打造的防彈衣，讓不少人看到成品後紛紛笑翻。

台中市接連發生兩起槍擊案，造成人民恐慌，一名網友就在臉書社團「爆廢公社公開版」發文詢問，「住在台中的我，弱弱的問…哪裡有在賣防彈衣？」結果底下不少網友回覆，「用50元硬幣自己黏一黏」、「買不到自己動手做一件吧！雖然重了一點！出門還挺方便的」、「自己用銀幣做比較便宜」。

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看似無厘頭的回答，不料卻真的給了原PO不少靈感，於是他就用了大量「一元新台幣」自己拼貼出一件「新台幣防彈衣」，並在文中幽默地說「生活在台中屬實不易！謝謝廢友的建議，此時就算沒有攻擊力，至少也有五成防禦力…」

畫面曝光後，馬上引發不少網友關注，紛紛笑稱「名副其實的『一身銅臭味』」、「菜市場阿勇也穿這件」、「記得別用柔軟精洗」、「換五十結果被搶怎麼辦，沒事變有事」、「是不是改成50元的比較防慶記」、「最近都打顏面的，你這派不上用場」、「你誤會了…槍法都是爆頭居多」、「這樣敏捷與閃避都會降低」。

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