　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中槍擊頻傳…在地人「重金」打造防彈衣！ 網笑︰真新台幣戰士

▲有台中網友用「一元新台幣」自製防彈衣。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲有台中網友用「一元新台幣」自製防彈衣。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版，下同）

網搜小組／閔文昱報導

台中潭子、大里接連在24日、26日發生槍擊案，釀成一死一傷悲劇，不少網友砲轟台中為「慶記之都」。對此，有台中居民因擔心自身安危，於是上網詢問哪裡有在販售防彈衣，結果被網友建議「自己打一副」後，他真的自製了一件「重金」打造的防彈衣，讓不少人看到成品後紛紛笑翻。

台中市接連發生兩起槍擊案，造成人民恐慌，一名網友就在臉書社團「爆廢公社公開版」發文詢問，「住在台中的我，弱弱的問…哪裡有在賣防彈衣？」結果底下不少網友回覆，「用50元硬幣自己黏一黏」、「買不到自己動手做一件吧！雖然重了一點！出門還挺方便的」、「自己用銀幣做比較便宜」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲有台中網友用「一元新台幣」自製防彈衣。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

看似無厘頭的回答，不料卻真的給了原PO不少靈感，於是他就用了大量「一元新台幣」自己拼貼出一件「新台幣防彈衣」，並在文中幽默地說「生活在台中屬實不易！謝謝廢友的建議，此時就算沒有攻擊力，至少也有五成防禦力…」

畫面曝光後，馬上引發不少網友關注，紛紛笑稱「名副其實的『一身銅臭味』」、「菜市場阿勇也穿這件」、「記得別用柔軟精洗」、「換五十結果被搶怎麼辦，沒事變有事」、「是不是改成50元的比較防慶記」、「最近都打顏面的，你這派不上用場」、「你誤會了…槍法都是爆頭居多」、「這樣敏捷與閃避都會降低」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►餐桌可折疊還有3種功能！原價破萬元下殺7480元太超值　讓小宅生活更美好

ET快訊
拜登與習近平通話「討論台灣」　會談持續2小時17分鐘
遭家暴40年...親手送走癌夫！廖輝英暴瘦現身　曝最後對話逼
颱風桑達生成！挾「水彈」北漂雨灌台灣　最新路徑出爐
丟丟妹罕曝新造型！　網一排狂讚：這樣比較好看

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

農曆七月鬼門開　專家曝拜好兄弟3大禁忌：小心惹鬼上身

台中槍擊頻傳…在地人「重金」打造防彈衣！ 網笑︰真新台幣戰士

世新新任校長交接　陳清河正式上任提出「五大治校理念」

30歲新手揹工「沒路條」喪命？網曝保命方法：別回到媽寶年代

大甲地瓜球「Q彈2粒」是假的！超兇老闆娘認了：不會在乎別人眼光

快訊／5號颱風桑達生成！挾「水彈」雨灌台灣　路徑出爐往北修正

鷹流拉麵老闆「想撤出台灣」！推特怒吼：好想打員工　心寒原因曝光

搶開箱／少女心噴發！星級飯店「三麗鷗主題房」　絕對拍到失心瘋

台鐵工會不滿公司化子法協商敷衍要罷工　「贏不了也不讓你好過」

摩鐵神還原謎片場景！「捷運車廂」供情侶大戰　她羞喊：太嗨了

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

婁峻碩羞曝和焦凡凡「有壞壞」　邱鋒澤「沒壞壞」慘被電...陳零九：是我啦

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

您的黑柴已登出！奴才逗汪玩　闔嘴3次秒切換「睡眠模式」XD

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

薔薔「素顏+濕髮」牽栗子進攝影棚　驚喊「穿錯鞋」..小S看傻：放棄人生？

粗心哥柴油沒蓋緊一路灑　高溫引燃小貨車燒成火球

農曆七月鬼門開　專家曝拜好兄弟3大禁忌：小心惹鬼上身

台中槍擊頻傳…在地人「重金」打造防彈衣！ 網笑︰真新台幣戰士

世新新任校長交接　陳清河正式上任提出「五大治校理念」

30歲新手揹工「沒路條」喪命？網曝保命方法：別回到媽寶年代

大甲地瓜球「Q彈2粒」是假的！超兇老闆娘認了：不會在乎別人眼光

快訊／5號颱風桑達生成！挾「水彈」雨灌台灣　路徑出爐往北修正

鷹流拉麵老闆「想撤出台灣」！推特怒吼：好想打員工　心寒原因曝光

搶開箱／少女心噴發！星級飯店「三麗鷗主題房」　絕對拍到失心瘋

台鐵工會不滿公司化子法協商敷衍要罷工　「贏不了也不讓你好過」

摩鐵神還原謎片場景！「捷運車廂」供情侶大戰　她羞喊：太嗨了

拜登、習近平前4次通話一次看　其中有3次「提到台灣」

古巴田徑隊3人疑趁世錦賽叛逃！　東奧鐵餅銅牌女將也在列

農曆七月鬼門開　專家曝拜好兄弟3大禁忌：小心惹鬼上身

台中槍擊頻傳…在地人「重金」打造防彈衣！ 網笑︰真新台幣戰士

爆乳辣模遭質疑蹭NBA頭號巨星　突爆料「詹皇私訊她」

不靠話術也能說到你心坎裡　悸動與翻臉僅有一線之隔

F1四冠王維泰爾宣布本季後退休　賽事與私人生活出現衝突

台女星教「科學麵正確吃法」引萬人共鳴！　日本作家一吃嗨喊：再1塊

陳建仁、王必勝現身生技展　曝「多吃在地農產」為挺台最佳方法

甜瓜轉戰勇士拚首冠？　NBA總管曝安東尼為何適合灣區

肥汪被拍西瓜肚有「啵啵聲」　姐掛保證：這顆一定很甜啦！

生活熱門新聞

大甲地瓜球Q彈2粒是假的！超兇老闆娘認了

鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

鷹流老闆想撤出台灣　原因曝光

即／5號颱風桑達生成！最新路徑曝

晚上11點鬼門開！　5星座「撞鬼機率最高」

明天鬼門開！4星座財運超旺　天秤可換工作了

好兄弟今晚來了！3種水果不能一起拜

30歲揹工沒路條喪命？網：別回到媽寶年代

好市多草莓新品引熱議　網友酸：發明這品項的是天才

萬安演習「姐夫躺路中」　妹子傻眼了！

清大鵝鑾鼻公園考古 挖出約4000年前文資

農曆七月禁忌懶人包！鬼月

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

更多熱門

相關新聞

台中微型商場悄崛起　搶進重劃區「養地兼收租」

台中微型商場悄崛起　搶進重劃區「養地兼收租」

近期有不少微型商場，如北屯機捷「大地商場」、悠樂生活投資的「崇德昌平停車場BOT案」、西屯「J TOWN商場」、富旺國際烏日「NEW PLAZA」等，這些微型商場以餐飲為主，規模雖不像百貨龐大，卻在各重劃區大放異彩。

統一超改租為買？　斥7.19億買進台中機捷600坪商業地

統一超改租為買？　斥7.19億買進台中機捷600坪商業地

台中舊城「酒家始祖」六角古厝砸千萬翻新　歷史舊照曝光

台中舊城「酒家始祖」六角古厝砸千萬翻新　歷史舊照曝光

處決滷味老闆逃山區　警連4天搜捕慘被虎頭蜂螫傷

處決滷味老闆逃山區　警連4天搜捕慘被虎頭蜂螫傷

即／桃園議員服務處外連開6槍　警逮3嫌

即／桃園議員服務處外連開6槍　警逮3嫌

關鍵字：

防彈衣台中新台幣戰士槍擊菜市場阿勇

讀者迴響

熱門新聞

遭家暴40年...親手送走癌夫！廖輝英爆瘦現身

男團演唱會「大銀幕突墜落」當頭砸人！2舞者被壓底下　

大甲地瓜球Q彈2粒是假的！超兇老闆娘認了

鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

鷹流老闆想撤出台灣　原因曝光

即／5號颱風桑達生成！最新路徑曝

拜登與習近平通話「討論台灣」

丟丟妹「換掉齊瀏海」新造型曝　網狂讚：這樣好看

獨／滷味老闆訃聞曝　內幕直指根本誤殺

晚上11點鬼門開！　5星座「撞鬼機率最高」

晚上11點好兄弟出關！他曝鬼門開6禁忌　「真的母湯鐵齒」

新莊1180萬8房透天求售　屋主6月才買進！房仲曝：剛賣掉

《流星花園》女星閃婚「返台待產」！ 比基尼秀8月孕肚

炎亞綸「高中黑歷史」被出賣！ 寸頭搞笑…本人嚇翻：X

更多

最夯影音

更多
單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬
火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

婁峻碩羞曝和焦凡凡「有壞壞」　邱鋒澤「沒壞壞」慘被電...陳零九：是我啦

婁峻碩羞曝和焦凡凡「有壞壞」　邱鋒澤「沒壞壞」慘被電...陳零九：是我啦

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面