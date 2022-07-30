選指揮官比較可靠！陳時中公布主視覺　暗諷蔣萬安沒行政經驗

記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中30日舉行記者會公布競選主視覺，不只找來兒子陳彥安製作，身為大提琴家的夫人孫婉玲也即興演奏背景音樂，全家一齊力挺。針對蔣萬安無限意象的主視覺，陳時中說，是要選一步一步從衛福部長跟2年多的指揮官，要投入市政服務，比較可靠放心？還是沒有行政經驗、發出無限可能？這2個要來做競爭。

▲陳時中競選主視覺發布，找來兒子陳彥安（右）操刀製作。（圖／記者宋良義攝，下同）



陳時中說，主視覺每個人都有要表達的意向，今天彥安幫他做的主視覺他覺得很高興，因為這裡面充分表現他希望能夠整合團結跟進步，講得很平實，「事實上我們對市政的想法就是很平實，要永續、要美學城市、要帶入很多新的元素，一步一步做」。

陳時中說，他有看到蔣萬安的主視覺是無限，可能是大家一個想像空間，至於市民怎麼選擇，是一個有服務經驗、有工作經驗，一步一步從衛福部長跟2年多的指揮官要投入市政服務，比較可靠放心？還是沒有行政經驗、發出無限可能？這2個要來做競爭。

另外，國民黨議員秦慧珠日前脫口稱蔣萬安不適合路邊攤，陳時中競選總幹事吳思瑤說，台北是一個多元豐富的城市，有最好吃的小吃、夜市，都是大家共同成長的滋味。

吳思瑤也說，台北市這些年有非多的獨立咖啡廳，她也很喜歡泡咖啡廳，是還沒有機會邀請部長一起喝咖啡，未來也會透過很多街區的走訪，去體驗更多台北市民的日常，「至於蔣萬安先生的成長背景跟市井小民有落差，但是如果他能夠更融入台北市民的生活，不管吃什麼、喝什麼，重點就是有根人民的切身經驗融合在一起，相信對於他提出未來對台北市城市的想像，會有很大的幫助」。