兒子設計、太太伴奏　陳時中競選主視覺藏親情

記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中30日舉行記者會公布競選主視覺，不只找來兒子陳彥安製作，身為大提琴家的夫人孫婉玲也即興演奏背景音樂，全家一齊力挺。陳時中說，主視覺設計充分體現他做事的態度，也很開心兒子願意與他並肩作戰，同時也謝謝太太的默默支持。兒子陳彥安則說，設計呈現出阿中真誠、穩定的感覺，讓大家看到阿中是一個穩定可以信賴的人。

陳時中表示，拿出名片，是要拜託全體市民，給他們一個機會把事做好，設計理念帶入環保元素，也希望用永續的精神經營市政，當然要帶入城市美學，希望事情越做越好。

陳時中回憶，曾經年輕時從事公會團體活動學到，在公會服務是為了成一事而來，「不是要爭一個位置，是為了把事情做好」，這深深影響他，從專業公會到衛生署副署長、衛福部長，到今天爭取市長，仍然維持最基本概念，要把事情做好，「還是維持我最基本的，要溝通才有整合，帶著謙卑彎腰的新，跟大家請託，給我們一個機會把事情做好」。

談到競選意象的設計，陳時中說，第一個就是要團結，合作團結，變成同心圓，才能進步、突破，「三個算代表我的特質跟未來做事方法跟期待，溝通整合、合作團結、進步突破」。

接著受訪時被問到兒子、夫人都來相挺，陳時中直言，「當然是覺得非常窩心」，事實上，他都沒有去問兒子要不要幫忙，因為總覺得當爸爸去問，會有點威脅、壓迫感，「不過彥安同意並肩作戰，我是非常高興、心理上覺得很窩心；太太是默默支持，也在這裡跟太太說謝謝。」

至於會不會擔心造成兒子困擾？陳時中說，都是成年人了，選舉必然帶來很多困擾，這不可免，人生很多事就是這樣，兒子已經成年，自己要去面對自己該面對的事情。

陳彥安則說，這對他來講很容易，接到辦公室的邀請當然是當仁不讓，因為阿中之前講過，他們專業不同、是平行線，思考方式、做事情方式跟做的事情，都不一樣，但他們堅持的都是同一件事，就是把事做好，所以今天在這邊因為選舉讓我們的專業有交集，是很棒的事情。

「當然會有壓力，30多年來沒有做準備有一天我父親會出來選市長。」陳彥安說，父親永遠對我們的決定有最大的支持，因此他們也是，「今天如果他想站出來為台北的未來有更好的理想努力，做為家人我們也是當仁不讓」；他說，會有壓力，但其實身邊也有很好的榜樣，怎麼樣面對壓力、怎麼樣成長。

▲陳時中競選主視覺發布記者會，廣發新名片，拜託大家給機會。（圖／記者宋良義攝）







▲▼陳時中競選主視覺由兒子陳彥安操刀。（圖／記者宋良義攝）