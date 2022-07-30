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侯友宜見補助開心、選舉冷言冷語　蘇貞昌斥態度不好

▲▼民進黨新北市長參選人林佳龍邀約行政院長蘇貞昌及新北市進黨市議員參選人共進油庫口蚵仔麵線晚餐。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨新北市長參選人林佳龍邀約行政院長蘇貞昌及新北市進黨市議員參選人共進油庫口蚵仔麵線晚餐。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍近來屢次點出新北市政缺失，新北市長侯友宜則反擊，要林佳龍與行政院長蘇貞昌好好更新資訊，到新北市看看。蘇貞昌30日受訪直言，侯友宜在看到補助的時候非常高興，結果現在因為選舉就來冷言冷語，或者當時的感謝都不講了，「這種前恭後倨的態度不好」。

蘇貞昌說，他一天到晚在地方勤走，到現在都還是新北市民，而對於地方任何縣市的補助都只有一個原則，就是地方執行得愈好，補助愈多愈快，這也是市民、縣民的期待，所以希望地方能夠把執行效率、能力做出來。

蘇貞昌直言，在補助的時候看到非常高興，結果現在因為選舉就來冷言冷語或者把當時的感謝都不講了，「這種前恭後倨的態度不好」。

行政院發言人羅秉成29日表示，蘇貞昌院長曾擔任兩屆台北縣長，而上任行政院長以來對新北相關建設大力支持，例如2019年蘇院長核定環狀線二期總經費近1400億，中央補助就高達331億，而台北市負擔約685億元、新北市負擔約357億元，此一計劃將成功串連新北與內湖兩個產業帶，當時侯友宜市長還特別發臉書文感謝「中央核定這份大禮」。

另外，為紓解新北各交流道壅塞情形，北土城、林口、五股、汐止等四條交流道的新建或改善工程，也都是蘇院長核定的，總經費超過110億，是全國最多的，新北市府也都在歷次核定後表示感謝；而攸關廣大市民停車的迫切需求問題，中央在前瞻建設經費中編列約200億元補助全國停車場，核定給新北市就有23座，約40億元，占全國的5分之1，同樣也是全國最多。

除了交通建設外，其他在教育補助方面，從校舍耐震補強、班班有冷氣、操場跑道、球場、兒童遊戲場、視聽教室、午餐廚房，到老舊廁所更新，中央總共給新北超過66億元，例如近日完工的板橋新埔國小老舊校舍二期整建，總經費3.6億中，中央也補助高達87%、3.12億元。在社會社宅方面，光板橋市，由住都中心正在興建的，就有5處、投入近40億元。

羅秉成指出，檢視各項預算後可以發現，中央不但沒有忽視新北建設，反而大力補助支持新北的建設，但新北市府近日的相關發言，一反過去的再三感謝，態度前恭後倨，有失風範，令人遺憾。誠盼新北市府停止無謂的口水戰，盡快完成前瞻建設補助的停車場設施，進度不要落後其他縣市，也不要讓地方民眾失望才是正辦。

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