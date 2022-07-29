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獨／滷味老闆爆頭案頭七前槍手疑自戕　死者媽：死有餘辜絕不原諒

▲▼滷味老闆遭爆頭，頭七前夕槍手疑自戕，死者母親痛哭，死有餘辜絕不原諒。（圖／民眾提供，下同）

▲槍手自戕，死者母親痛哭，死有餘辜絕不原諒。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市潭子區經營滷味攤的36歲老闆曾姓男子，24日晚上被41歲林姓凶嫌持槍朝頭部開3槍斃命後，林嫌逃往太平區黃竹山區躲藏了5天，今天下午被空拍機發現已經死亡，曾母聞訊再度痛哭，哭兒子死得冤枉，哭兒子冥冥之中在頭七前找到人，曾母說，不管凶嫌是畏罪自殺，或是被人滅口，她一輩子都不會原諒。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

曾男在潭子經營滷味攤已有5年，平時生活相當單純，24日晚間9時45分許，林姓槍手突然開著BMW現身，下車後隨即朝著曾男頭部連開2槍，見曾倒地不起後，走近再補1槍，隨後才驅車離開現場，曾男唯緊急送醫，隔天凌晨2點仍不治。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

曾男的舅舅表示，曾母痛失獨子、過度悲傷，至今情緒難以平復，外甥的生活背景很單純，還有個交往10年、論及婚嫁的女友，不解有何深仇大恨，林嫌竟要這樣開槍轟頭。

警方從25日開始每天動員5、60名警力和民間單位搜山，連續4天幾乎將整個黃竹山區都找過或空拍機拍過，仍無所獲，案情陷入膠著，不料，就在明天是頭七之際，警方在山區找到一具男性屍體，距離20公尺有個背包。

警方透過空拍機發現男子手還握著手槍，疑似自戕，目前正在採集指紋，以利比對，隨後將運送下山，送到殯儀館，等待相驗。

曾母獲悉凶嫌死亡，再度悲從中來，痛哭失聲，她說，好好的一個人就這樣沒了，兒子和凶嫌根本毫無恩怨，死得很無辜，完全是誤殺，不管凶嫌是畏罪自殺，甚至被人滅口，她一輩子都不會原諒，如今凶嫌在兒子頭七前被發現，希望兒子放下一切，一路好走。

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