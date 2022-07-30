搜捕5天…警聞「屍臭味」找到滷味攤槍手！遺體送殯儀館待相驗

記者閔文昱、鄧木卿／台中報導

台中市潭子區經營滷味攤的36歲老闆曾姓男子，24日晚上被41歲林姓凶嫌持槍朝頭部開3槍斃命後，林嫌逃往太平區黃竹山區躲藏了5天，29日下午警方憑藉「屍臭味」在太平山區找到一具屍體，初判就是林男，遺體在晚間10點20分送到路邊後，目前已運送到殯儀館，等待30日相驗。

▲滷味攤槍手遺體運往路邊，待30日相驗。（圖／記者鄧木卿攝）

據了解，家在大里區的林嫌，熟悉黃竹山區地形，當晚開槍後開著BMW車子往太平區黃竹里產業道路逃逸，警方根據車行軌跡，一路跟到黃竹國小上方2公里處發現車子，人已不見，由於路口監視器都未看到林嫌往山下走，因此研判人還躲在山區，25日開始每天動員5、60名警力和民間單位搜山，連續4天幾乎將整個黃竹山區都找過或空拍機拍過。

▲滷味老闆遭爆頭，頭七前夕槍手疑自戕。（圖／民眾提供，下同）

警方表示，29日下午現場飄散屍臭味，警方經過地毯式搜索，終於在一處非常陡峭的樹林發現一具男性大體，外觀衣著與嫌犯類似，身邊一把手槍，初判就是林男。警方補充，由於該位置相當隱密，若不是靠著氣味恐怕難以發現。目前警方正在採集指紋，並將遺體運送下山，送到殯儀館，等待相驗。

▲警方連日搜山找到一具屍體，且空拍機赫見屍體手握槍。（圖／民眾提供，下同）

據了解，遭殺害曾男在潭子經營滷味攤已有5年，平時生活相當單純，24日晚間9時45分許，林姓槍手突然開著BMW現身，下車後隨即朝著曾男頭部連開2槍，見曾倒地不起後，走近再補1槍，隨後才驅車離開現場，曾男唯緊急送醫，隔天凌晨2點仍不治。曾母獲悉凶嫌死亡後痛哭表示，不管凶嫌是畏罪自殺，或是被人滅口，她一輩子都不會原諒。

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