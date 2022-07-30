　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

每天運動2小時「尿變醬油色」　OL嚇壞就醫患「橫紋肌溶解症」

▲▼健身,深蹲,壺鈴,運動。（圖／CFP）

▲女子加強健身強度後，突然發現尿液變色。（示意圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江紹興一名女子每天下班回家都會健身2個小時，沒想到有一天突然發現自己的尿液變成了「醬油色」，嚇得趕快去就醫，被診斷罹患「橫紋肌溶解症」。

根據陸媒報導，女子因為上班時一直坐著，晚上回家之後就跟著影片健身，起初是每天2個小時，強度不大，也沒出現不適。

後來，女子加大了運動強度，結果下肢開始出現痠痛，但她也沒有很在意，直到有一天發現自己的尿液變成了「醬油色」，才感覺狀況不對，趕快就醫。

經過檢查，女子的血肌酐、肌酸激酶、乳酸脫氫酶等指標都嚴重偏高，被診斷罹患「橫紋肌溶解症」。幸好，經過治療後，女子的症狀已經明顯好轉。

廣醫五院腎內科主任嚴躍紅表示，最近「橫紋肌溶解症」的病患增加許多，大部分都是平常不太運動，卻突然長時間高強度或是過度運動的人，「一般運動後肌肉都會有酸痛感，但是普通的肌肉疲勞和橫紋肌溶解的程度不同，前者只要休息就能恢復正常，後者則會持續出現肌痛、肌無力和深色尿等症狀，且發病往往很急，如未能及時診治，病死率很高。」

中山大學附屬第三醫院內科ICU主任王艷紅也說，人體的橫紋肌大多是骨骼旁邊負責運動的肌肉，過量的運動可能會損傷肌肉，令橫紋肌細胞溶解破裂，導致內部肌紅蛋白、肌酸激酶等物質進入血液循環，引起生化紊亂及臟器功能損傷，嚴重可致急性腎功能衰竭等危及生命的併發症。

►ck free香水激殺價688元！大容量100ml，整個夏天都散發香氣

ET快訊
蕾菈將離開台灣！　揭目的地：準備一堆遮三點的衣服
台中診所員工當街遭狂砍！　社會局曝兇嫌身分
驚悚照片曝！台中診所員工被砍3刀　慘縫80針
《黑澀會》成員突退群組！大牙錯愕　N年後見她近況看開了
日圓漲了！　台幣10萬換鈔縮水近5000元
李燕認了「聲帶病情惡化」！　粗管塞入喉嚨：很害怕
美史詩級暴雨釀16死！　拜登宣布：重大災難

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「芯腐敗」連環爆！陸「國家大基金」總經理涉嚴重違紀違法

陸媒：說不準裴洛西拐個彎來台？　北京再放話「玩火必自焚」　

每天運動2小時「尿變醬油色」　OL嚇壞就醫患「橫紋肌溶解症」

全球憂中美「無休止對抗」惹禍？　陸官媒：加強溝通避免誤判

Maybelline傳將關閉大陸所有實體店　只留下在屈臣氏的專櫃

英雄警變殺人犯！老實男被已婚渣女騙財騙色　翻臉槍殺3死2傷

人妻炫老公當券商交易員月入37萬元　害他遭公司停職調查

「第一砲王」2年睡400女又愛拍！謎片外流轟動　遭女友推床上狂抽

守旅館一夜撞見妻偷情　夫「驗3女兒DNA」崩潰：沒一個我的

7／29是「世界老虎日」　上海孟加拉虎「小愛」超萌曝光

疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

重機男隧道解放雙手27秒　後座女「嗨比愛心」超危險

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

十分寮大瀑布水量剩1成　磅礡氣勢變「尿尿小童」

港演唱會大螢幕重砸舞者　2人送醫...1人昏迷指數3

「芯腐敗」連環爆！陸「國家大基金」總經理涉嚴重違紀違法

陸媒：說不準裴洛西拐個彎來台？　北京再放話「玩火必自焚」　

每天運動2小時「尿變醬油色」　OL嚇壞就醫患「橫紋肌溶解症」

全球憂中美「無休止對抗」惹禍？　陸官媒：加強溝通避免誤判

Maybelline傳將關閉大陸所有實體店　只留下在屈臣氏的專櫃

英雄警變殺人犯！老實男被已婚渣女騙財騙色　翻臉槍殺3死2傷

人妻炫老公當券商交易員月入37萬元　害他遭公司停職調查

「第一砲王」2年睡400女又愛拍！謎片外流轟動　遭女友推床上狂抽

守旅館一夜撞見妻偷情　夫「驗3女兒DNA」崩潰：沒一個我的

7／29是「世界老虎日」　上海孟加拉虎「小愛」超萌曝光

游錫堃返台PCR陽性　「喉嚨乾痛、稍感不適」　

雷／《換乘戀愛2》女一崔怡賢真的XX了　2對震驚情侶檔公開

裴洛西若訪台恐爆台海緊張　陳時中：小英總統會讓我們依靠

紅牌重機車禍…無照騎去報案再被罰！　火大PO網辱警下場更慘

沒得選才在室內晾衣服？1派人卻大推：2電器一開，一晚就全乾

聯盟在查了！哈登減薪續約疑有暗盤　76人總管被約談

「芯腐敗」連環爆！陸「國家大基金」總經理涉嚴重違紀違法

他月薪28K「神存200萬想買房」超勵志　內行驚見1關鍵：怕有困難

吃泡麵遭諷是擺拍　陳時中喊話「針砭市政」：帶惡意的揶揄大可不必

大學分發入學今起填志願！結果8／12公布　錄取率有望創新高

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

大陸熱門新聞

妻旅館偷情　夫崩潰：沒一個我的

他2年睡400女　遭女友推床上暴打

炫老公當券商交易員月入37萬元　害他遭停職調查

英雄警槍殺3死2傷 ！疑因被已婚渣女騙財騙色

女兒像混血洋娃娃！人夫忍辱鑑定...真相傻了

正妹等紅燈！鄰車「3道目光」緊盯...網笑了

美航母穿南海北上 解放軍劃軍演範圍...陸國防部警告美軍管束一線兵力

「正妹警花」性愛片遭瘋傳　網看呆

人妻被已婚上司「潛規則」變真出軌

女老師遭集體性侵亡！2名男學生被捕10年後翻案

小學女遭國中男拉巷弄性侵！震撼畫面曝

10年相親100次全被打槍！34歲男怨女性太現實

Maybelline傳將關閉大陸所有實體店

大陸最詭異村莊！村民警告外地人：天黑莫出門

更多熱門

相關新聞

30歲男週末狂健身尿尿變紅　醫驗了才知出大事

30歲男週末狂健身尿尿變紅　醫驗了才知出大事

如果平常沒有運動習慣，突然大量運動恐怕出問題！外科醫師陳榮堅分享，有名年約30歲的上班族男子平常日很少運動，一到假日就泡在健身房整天，沒想到因此排出「醬油色」尿液，到醫院來才知出了大事。

麻吉打鬧木棍K手腳　隔天竟橫紋肌溶解亡

麻吉打鬧木棍K手腳　隔天竟橫紋肌溶解亡

小鮮肉大街詭異狂舞　 倒地橫紋肌溶解亡

小鮮肉大街詭異狂舞　 倒地橫紋肌溶解亡

熟女微解封狂練肌力　竟罹橫紋肌溶解症

熟女微解封狂練肌力　竟罹橫紋肌溶解症

哥倆工寮鬥嘴打架　隔天1人竟斷氣

哥倆工寮鬥嘴打架　隔天1人竟斷氣

關鍵字：

橫紋肌溶解

讀者迴響

熱門新聞

台中診所醫護遭砍　頸部噴血染紅白袍

女疑中邪！住進乩童家「遭騎乘狂毆」慘死

今年鬼月特別兇！于美人給3警示

林志穎弟「茫然的心」9句歌詞吐心聲！

台北大雨中　網友回報哀號一片

即／頭七前找到槍手！槍決滷味老闆　山區發現屍體

受雇最後一天掉入攪拌桶　台糖工人慘死

陳時中「忙到九點吃泡麵」！　網轟：演的啦

鬼月注意！12生肖沖煞卡陰時間點一次看

滷味攤槍手犯案前帶女兒回老家：要照顧阿公阿嬤

妻旅館偷情　夫崩潰：沒一個我的

新莊1180萬8房透天求售　屋主6月才買進！房仲曝：剛賣掉

鬼月來了！「4生肖、4星座」財運旺爆

滷味攤槍手行凶前曾傳1句話給女兒　警方一看驚覺不妙

他2年睡400女　遭女友推床上暴打

更多

最夯影音

更多
疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！

疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！
火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面