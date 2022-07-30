每天運動2小時「尿變醬油色」　OL嚇壞就醫患「橫紋肌溶解症」

▲女子加強健身強度後，突然發現尿液變色。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

浙江紹興一名女子每天下班回家都會健身2個小時，沒想到有一天突然發現自己的尿液變成了「醬油色」，嚇得趕快去就醫，被診斷罹患「橫紋肌溶解症」。

根據陸媒報導，女子因為上班時一直坐著，晚上回家之後就跟著影片健身，起初是每天2個小時，強度不大，也沒出現不適。

後來，女子加大了運動強度，結果下肢開始出現痠痛，但她也沒有很在意，直到有一天發現自己的尿液變成了「醬油色」，才感覺狀況不對，趕快就醫。

經過檢查，女子的血肌酐、肌酸激酶、乳酸脫氫酶等指標都嚴重偏高，被診斷罹患「橫紋肌溶解症」。幸好，經過治療後，女子的症狀已經明顯好轉。

廣醫五院腎內科主任嚴躍紅表示，最近「橫紋肌溶解症」的病患增加許多，大部分都是平常不太運動，卻突然長時間高強度或是過度運動的人，「一般運動後肌肉都會有酸痛感，但是普通的肌肉疲勞和橫紋肌溶解的程度不同，前者只要休息就能恢復正常，後者則會持續出現肌痛、肌無力和深色尿等症狀，且發病往往很急，如未能及時診治，病死率很高。」

中山大學附屬第三醫院內科ICU主任王艷紅也說，人體的橫紋肌大多是骨骼旁邊負責運動的肌肉，過量的運動可能會損傷肌肉，令橫紋肌細胞溶解破裂，導致內部肌紅蛋白、肌酸激酶等物質進入血液循環，引起生化紊亂及臟器功能損傷，嚴重可致急性腎功能衰竭等危及生命的併發症。