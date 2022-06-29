30歲男週末健身整天「尿液變醬油色」！醫師一驗驚覺出大事

▲男子週末瘋狂健身，結果尿出醬油色尿液。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者柯振中／綜合報導

如果平常沒有運動習慣，突然大量運動恐怕出問題！外科醫師陳榮堅分享，有名年約30歲的上班族男子平常日很少運動，一到假日就泡在健身房整天，沒想到因此排出「醬油色」尿液，到醫院來才知出了大事。

陳榮堅在東森節目《醫師好辣》表示，這名男子平時會固定來減重門診報到，某次來就診時，突然向他告知「全身疲累」、「肌肉痠痛」，且尿液變紅，懷疑可能罹患腎結石。

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陳榮堅詢問男子的生活狀況，得知對方是公司主管，平常日忙到沒時間運動，所以週末一有空就在健身房運動整天，還跑去參加馬拉松運動，禮拜一覺得全身痠痛、疲勞，還以為只是過度運動，沒想到尿液愈來愈紅。

▼男子瘋狂健身，結果尿出醬油色尿液。（示意圖／ETtoday資料照）



陳榮堅替男子檢查，才發現是橫紋肌溶解症，這種症狀相當危險，若嚴重的話可能導致腎臟壞掉、需要一輩子洗腎，還好男子自己有警覺，及早來就醫，住院、打點滴，調整一周後成功康復出院。

對此，陳榮堅也提醒男子，若運動過度的話，身體可能負荷不了，因此寧可平時做一些輕鬆的運動，保持簡單的運動習慣，也不要一下子這樣劇烈運動。

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