運動系熟女疫情宅在家　微解封狂練肌力竟罹橫紋肌溶解症

▲有民眾因疫情久未運動，解封後重啟運動竟罹橫紋肌溶解症，圖非當事人。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

南投35歲劉姓女子在疫情前有運動習慣，但三級警戒後健身房、運動場關閉，幾乎宅在家沒運動，至近日微解封後參加高強度肌力訓練課程，隔天雙下肢肌肉痠痛異常，誤以為「鐵腿」而不以為意，未料雙腳越來越緊繃、腫痛，無法彎曲，尿液也變成「可樂色」，趕緊就醫才發現肌酸磷化脢（CPK）暴漲至近9000 IU/L（正常值約26-140 IU/L），罹患「橫紋肌溶解症」。

部立南投醫院重症醫學科及加護病房主任鄭勇彥指出，橫紋肌溶解症是肌肉細胞急速損傷所致，突然激烈運動等造成肌肉過度使用、肌肉創傷或擠壓都可能是病灶；患者會出現肌肉壓痛、腫脹、無力，尿液像醬油或可樂般深色，若嚴重可能導致腎臟機能損傷，甚至急性腎衰竭。

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▲醫師提醒疫情後恢復運動應循序漸進。（圖／部立南投醫院提供）

鄭勇彥表示，疫情讓許多人運動量大幅減少，不少人在疫情趨緩後陸續開始重返健身、運動行列，但由於一段時間沒有鍛鍊，體力、心肺能力和肌耐力等身體狀況不如從前，若安排相同強度或太劇烈的運動，反而容易受傷，他建議應循序漸進，慢慢提高運動量及強度，避免運動傷害。

鄭勇彥提醒，運動前應做足動態暖身並量力而為，如果出現肌肉疲勞等任何不適情形，應該要立即休息，並且適時補充水分，同時養成長期規律的運動習慣，不論是對瘦身、健康或心理狀態都會有正面效益。



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