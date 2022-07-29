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花東鐵路雙軌電氣化「116年10月通車」　列車最多可快45分

▲▼花東鐵路雙軌電氣化112年全面施工。（圖／鐵道局提供）

▲花東鐵路雙軌電氣化112年全面施工。（圖／鐵道局提供）

記者李姿慧／台北報導

耗資456.27億元的花東地區鐵路雙軌電氣化工程，112年將全面展開施工，116年10月全線通車。交通部鐵道局表示，花東線全面雙軌電氣化後，運能將可提升，每小時2到3班次將可增為7到8班次，自強號最多可快12分鐘，區間車最多可快45分鐘。

花東鐵路於103年6月已完成階段性電氣化通車，使東部鐵路快捷化並提升鐵路運能，行政院於110年4月核定花東地區鐵路雙軌電氣化工程計畫，除已雙軌電氣化瓶頸路段外，花東線將邁向全線雙軌電氣化新里程碑。

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▲▼花東鐵路雙軌電氣化112年全面施工。（圖／鐵道局提供）

▲花東鐵路雙軌電氣化112年全面施工。（圖／鐵道局提供）

鐵道局東工處副處長夏恒仁表示，該計畫範圍自台鐵花蓮站至知本站間，涵括花蓮縣至台東縣，總經費456.27億元，需雙軌化的路段長達112.65公里，預計今年底辦理7個主要土建標及8個機電標發包作業，預期於112年可全面進入實質施工階段，目標116年10月全線通車。

主要工程內容為單軌路線進行雙軌化，並配合雙軌化進行各站場再改善、更新號誌系統、增設雙軌機電系統及路線曲線改善等，因路線狹長，必需維持既有單線之花東線正常營運，大部分工作需於夜間施工或臨軌作業，施工困難度極高。

▲▼交通部鐵道局東工處副處長夏恒仁。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部鐵道局東工處副處長夏恒仁。（圖／記者李姿慧攝）

夏恒仁指出，這次花東全線雙軌電氣化將可讓未來台鐵營運運能提升，現行每小時2到3班次，未來可提高到每小時7到8班；城際列車和區間車班距各別1小時1班可縮短30分鐘1班車；另外行車時間也可縮短，以自強號為例，單一列車可省12分鐘，區間車可減少45分鐘，但仍要看未來台鐵如何排點。

鐵道局強調，該計畫完成後可提升鐵路運輸效率、互為備援、擴充運能，行車時間縮短、班次增加，大幅提升區內與聯外運輸需求，解決一票難求問題，更可帶動花東地區之觀光與經濟發展；並保有花東地區獨有的生活型態及遊憩特色，符合東部永續發展構想與落實節能減碳政策。

▼交通部鐵道局說明花東鐵路雙軌電氣化施工期程。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼交通部鐵道局東工處副處長夏恒仁。（圖／記者李姿慧攝）

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