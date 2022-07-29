煮飯忘了2動作...整排店面全燒光　印尼小吃店闆娘下場慘曝

▲2021年7月1日彰鹿路發生火警延燒到家具行。（圖／翻攝自彰化踢爆網，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣秀水鄉彰鹿路去年7月發生火警波及5間店面，調查出爐，是一名王姓外配經營印尼小吃店，在使用瓦斯煮飯鍋後，未將營業用電鍋的瓦斯控制鍵拉起關閉火源，也未將瓦斯鋼瓶確實關閉，因而造成瓦斯洩漏引發大火，彰化地院審結，王女失火燒燬現供人使用之住宅及現有人所在之建築物，處有期徒刑6月，可易科罰金。

意外發生於秀水鄉彰鹿路旁一間印尼小吃店，當時消防局據報後，出動鹿港、線西、福興、秀水、花壇、彰化市西區以及員林各消防分隊前往搶救，共造成5間包括印尼小吃店、家具店的鐵皮屋燒毀，火災面積超過500坪，由於每間鐵皮屋店面之間的防火間距不足，屋內都是大量易燃物品，造成火勢一發不可收拾，財物損失無法估算，所幸没有造成人員傷亡。

據判決書內容指出，王女自2018年於彰鹿路租屋經營印尼小吃店，2021年7月1日上午8時22分許，使用瓦斯煮飯鍋後，未將瓦斯煮飯鍋保溫母火之控制鍵拉起以關閉火源，亦未將瓦斯鋼瓶確實關閉，因而造成瓦斯洩漏遇火源引燃，延燒周邊可燃物，火勢逐漸向四周擴散，向上方延燒二樓。

當時小吃部火勢一發不可收拾，向東側依序延燒到建築物倉庫、「薪鎧家俱行」、「鴻華雕刻部」、向西延燒到「沐作家俱行」、「呈財家具行」也波及相隔一巷的「勝順機車行」外牆及玻璃因火災高溫而受熱破損。

▲2021年7月1日彰鹿路發生火警延燒5店面。（圖／彰化縣政府提供）

該起火警中，受害屋主及店家，除了向王女提出賠償、也向當時承租給王女的2名屋主許男及二房東李男，提起附帶民事訴訟。

法官審酌，王女疏未注意操作瓦斯煮飯鍋的正確方式，導致火災事故發生，燒燬或受損，除造成大範圍公共危險外，並已對他人財產造成相當損害，多位被害人到庭稱其一輩子的心血付之一炬、損害金額龐大，並考量被告已離婚數年，坦承犯行，態度尚屬良好，量處有期徒刑6月，可易科罰金。