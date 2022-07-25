影片曝！少年為拍片吸流量　肉身攔砂石車遭輾亡

Dia pikir dia mc anime apa ya? pic.twitter.com/W88x0yfvGa — Mas Adem (@ndagels) July 17, 2022

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記者張靖榕／綜合報導

東南亞再傳出少年為了拍影片上傳社群而罔顧自身生命安全，一名經常拍攝刺激冒險影片的少年，這次在路邊等待砂石車接近，之後走到車前逼迫砂石車緊急煞車，拍下帥氣的擋車影片，沒想到砂石車因重量過重，即使駕駛已經猛踩煞車，仍將少年撞倒輾過。少年最終不治身亡。

▲▼少年為了流量和好玩擾亂交通，甚至因此送命。（圖／翻攝推特）

東南亞媒體「BUZZKINI」報導，該則影片於17日在社群平台廣為流傳，影片中生死過程僅短短7秒，西爪哇省一名黑衣少年為求「帥度爆錶」，和友人在路邊等待行駛速度並不算慢的砂石車接近，之後他從容走到車道中央，目的是拍下砂石車緊急剎車，在他面前近距離停下的刺激畫面。

沒想到砂石車確實急踩了剎車，但仍擋不住慣性速度，雖然少年趕緊往後退，仍被撞倒接著遭到左前輪重輾過。影片中第一時間仍能看見少年在車底下掙扎，但之後仍因傷重身亡。

Aksi nekat remaja menghentikan truk di Jl. Otista, Karawaci, Kota Tangerang telah memakan korban, Jumat (3/6/2022) siang.



"Baru kemarin dirazia, udah buat onar lagi. Mereka kumpul 10 orang lebih. 1 meninggal tertabrak kontainer," ujar warga yang mengirim info melalui Whatsapp. pic.twitter.com/tipWrl30sf — About Tangerang (@AboutTNG) June 3, 2022

事實上這已非印尼發生的第一起為拍影片丟掉性命的憾事，就在今年稍早，3名青少年也在友人拍攝下闖入馬路攔砂石車，其中一人也因來不及閃避被當場撞倒拖行，最終死亡。