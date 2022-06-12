滯台南非籍新住民「阿德」相戀生子　移民署桃園站助取得居留證

▲移民署桃園站力助滯留在臺新住民阿德，取得居留證。（圖／移民署桃園站提供）



記者楊淑媛／桃園報導

南非籍新住民阿德自小依親外籍配偶的母親來臺，卻一直滯留在臺，始終沒有居留身分。多年前認識國人相戀並生有2個臺灣之子，因為與臺灣女友尚未結婚登記，無法以外籍配偶身分申請居留證，致無法正常就業及就醫，日前經求助於移民署桃園站，在主任黃英貴和戶政單位努力下，讓多年來無法取得居留證的阿德，在臺開啟人生新頁。

移民署桃園服務站主任黃英貴12日表示，因為阿德是自小在臺，並且未曾再出境，對於母國南非很陌生，如果要在臺辦理結婚登記的話，需要的南非單身證明好不容易辦好卻過期了，要再辦理不知又要再花上多少時間？因此，移民署桃園站了解此個案情形後，建議他們需完成結婚登記後，後續可以專案協助這名新住民取得外僑居留證。

在移民署桃園站洽戶政單位共同協助下，總算讓多年來一直無法取得居留證的阿德，順利在臺開啟人生的新頁。該站表示，外來人士在臺生活諮詢服務熱線「 0800-024-111 」，將自7月1日之後，全面調整為「1990馬上幫您」熱線服務，服務語言有中、英、日、越南、印尼、泰國及柬埔寨等7種，諮詢項目包括停居留法令、入出境、通譯協助、社會福利、醫療衛生、稅務、交通等生活相關問題，改碼後更好記，歡迎新住民及外國朋友多加利用。