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嘉縣新住民選務說明會　鼓勵踴躍行使公民投票權

▲▼嘉縣新住民選務說明會。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼嘉縣新住民選務說明會。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣今年有20位新住民將加入年底選務工作行列，社會局和嘉義縣選委會26日為新住民朋友安排一場台灣民主發展歷程課程和選務工作研習。縣長翁章梁形容新住民已成為嘉義縣不可或缺的一份子，研習除了公民參與課程，也讓他們更加了解台灣的投票方式，展現台灣民主生命力。

▲▼嘉縣新住民選務說明會。（圖／嘉義縣政府提供）

九合一選舉11月26日舉行投票，為提升新住民公民參與，社會局特別為新住民舉辦「超級公民GO」研習活動，以摸擬演練方式，教導新住民從報到核對身分、領選票、正確圈選到投票，同時熟悉選務各項法令，提升新住民的社會參與感。

▲▼嘉縣新住民選務說明會。（圖／嘉義縣政府提供）

26日的活動分為三大主軸，邀請新住民發展基金管理會委員、來自越南的李孟涵為新住民夥伴講解「新住民之認同與社會參與」，讓大家了解新住民為台灣帶來的改變，翁章梁縣長也和新住民分享台灣民主得來不易的演變過程，最後的選務實務演練由選委會進行投開票所模擬演練，讓新住民朋友了解投票流程，以及熟悉擔任投開票所人員的工作內容。

▲▼嘉縣新住民選務說明會。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁指出，台灣本就是一個移民社會，不同的時期，有不同的移民潮來到台灣，嘉義縣新住民目前有13,429人，接近總人口數3％，新二代人數也有3,099人，占總學生人數12%，大部分的新住民都已取得身分證，擁有公民投票權，新住民已成為嘉義縣不可或缺的一份子。

為服務新住民朋友，社會局舉辦新住民培力課程，以通譯人才培育為入門課程，合格者授予通譯訓練證書，除了協助文書翻譯，還能幫助社工在實務現場擔任通譯；後續參加關懷員訓練的進階課程，可以協助及關懷更多弱勢的新住民朋友，成為社會局不可或缺的幫手；第三階段高階課程則培育多元文化講師進入社區，推廣母國文化及生命故事，展現多元文化特色。社會局透過一系列活動培力新住民發揮自我潛能，成為台灣社區一股不可忽視的新力量。

▲▼嘉縣新住民選務說明會。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣目前設有2處新住民家庭服務中心及8個社區服務據點，服務新住民從初來台灣以個人及家庭適應為中心的支持服務及方案，到培力新住民進行公民參與，進而產生社會影響力，呼籲新住民家庭如有關懷需求者，請洽嘉義縣新住民家庭服務中心山區服務電話05-2611011、海區服務電話：05-3700760。

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