內湖交通塞塞塞　黃珊珊點名陳水扁「造成內湖交通瓶頸」

▲黃珊珊29日出席「台北友故事」活動宣傳記者會。（圖／北市府提供）



記者陳家祥／台北報導

台北市長選戰開打，綠、白雙方近來針對內湖交通問題吵得不可開交，台北市副市長黃珊珊29日點名前總統陳水扁，指當年自己還是議員時曾建議要「地下化、高運量」，但中央要求依原核定的「高架化、中運量」執行，直言當初中央若有聽取地方意見，捷運運量就不會只有這樣，內湖交通就不會造成現在這樣的瓶頸。

黃珊珊表示，內湖交通改善其實有短、中、長期，短期部分，台北市政府在各種管制上都已經盡力而為，但台北不像新加坡可以限制車輛進入，或抑制小客車進入區域。所以我們在盡量不影響市民方便的情況下，用智慧號誌、用幹線公車、增加Ubike共享運具，這些軟性的部分先做。

黃珊珊強調，在柯文哲市長上任後，改善了所有交通路網，比如拓寬港墘路、洲子街的路型改造，最重要，市政府還拓寬了成功橋，現在要拓寬的是民權大橋，「在我們沒有辦法開闢新的聯外道路時，只能用拓寬方式」。

另外，黃珊珊也提到松山機場的問題，從整個內湖到松山，如果可以蓋一個新的從港墘路過去的橋，就必須要跟松山機場的存廢做討論。

黃珊珊指出，柯文哲市長上任的時候開了一個論壇，結論是松山機場遷建要等桃園機場捷運、第三航廈跟第三跑道。現在機場捷運已經通車，第三航廈跟第三跑道聽說要蓋15年，不明白為什麼一個跑道要蓋15年，到現在還是沒有下文，「所以部長可能要搞清楚，松山機場遷不遷建應該是中央決定，這不是我們可以做的決定」。

黃珊珊還說，內湖捷運線當時還有一個歷史，過去擔任議員時爭取的是地下化、高運量，但當時的總統陳水扁要求按照原核定計畫做，否則要收回預算，最終以表決方式，港湖選區的議員表決輸了，所以只能接受一條中運量、高架的。

「如果當時中央政府有依我們要求做地下化、高運量的話，今天捷運運量就不會只有這樣，內湖交通就不會造成現在這樣的瓶頸。」黃珊珊說，內湖交通問題的重點還是在都市計畫，20多年前是輕工業區，規劃只有6萬人的地方竟來了15萬人，「這個地方不塞車都難，所以只能盡量做到讓它不惡化」，如果大家有什麼新的好的方案，有歡迎大家提出來。

黃珊珊也提醒外界，請大家搞清楚，內科不是內湖，內科是內湖科學園區，上下班時間有塞車，但是整個內湖地區交通是四通八達而且非常方便，我們是個優質的住宅區，不要把內湖汙名化。