桃園6歲童偷溜離家路上閒逛　警靠「3個字」送他平安回家

▲員警好不容易問出男童就讀「綿羊班」。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市1名6歲鍾姓男童7日上午獨自一人在龜山區大同路上溜達，經熱心民眾發現立即撥打110報案，員警上前詢問男童無法說出姓名家中電話，只好先將男童帶回派出所安置，經警員戴羽辰循循善誘下，終於得知男童就讀幼稚園學校的班級叫「綿羊班」，靠著這訊息員警逐一致電附近幼兒園，終於聯絡上男童班導，並與男童母親取得聯繫後將男童帶回。

▲靠著「綿羊班」訊息，警方查出幼稚園學校再聯絡男童母親到警所。（圖／龜山警分局提供）

龜山分局龜山派出所警員許矞濃及戴羽辰，昨日上午9時許接獲民眾報案，指稱有走失兒童於馬路上遊蕩，員警到場發現一名男童獨自於漫步雨中徘徊沒有大人陪伴，然而男童對於自己姓名、住處、住家電話均無法完整陳述，員警為避免危險且深怕男童淋雨著涼，只好將男童先帶返派出所詳查。

▲並由男童母親將男童帶返家。（圖／龜山警分局提供）

因男童回答天馬行空問不出所以然來，所幸在警員戴羽辰耐心詢問下，男童終於透漏其就讀班級為「綿羊班」，員警透過這僅有的線索，致電派出所周邊所有的幼兒園，終於聯絡上男童的班導師，並透過老師與男童之母親取得聯繫。

鍾姓男童母親接獲通知後表示，近日國內疫情嚴峻，各級學校均已停課在家遠距教學，上午要出門購物時並請鄰居幫忙照顧，沒想到男童人小鬼大竟然偷溜出門，幸好有熱心民眾幫忙及警方迅速協尋，才沒有衍生意外，家屬對此致上十二萬分的謝意。龜山派出所副所長孫若倫呼籲，疫情期間家中若有因故停課孩童，家屬更應細心照顧與陪伴，並且隨時留意動態，避免發生意外憾事。