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社會 社會焦點 保障人權

男子獨攀八仙山迷路　渴到吐白沫喝尿求生...滑下溪谷獲救

記者哈勇嘎奧／台中報導

台中市61歲陳姓男子昨(26)日從松鶴部落獨攀八仙山，但在中途走入小路迷途，用手機告知友人好像迷路了後，因為手機沒電無法聯繫，自己在山中尋找出路，但天色漸黑後仍無法找到下山道路，身上所帶的飲用水早就喝完，已經渴到吐白沫只好喝尿解渴，晚間就睡在山邊的大石頭睡了一夜，今天清晨下切滑到溪床上，再沿著溪床走到松鶴部落順利脫困，並向家人報平安。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲陳男脫困後向消防員敘述迷途過程 。（圖／記者哈勇嘎奧攝）

消防局昨(26)日下午16時29分接獲民眾報案指出，其家人陳先生今日自行前往八仙山獨攀，06時30分從松鶴登山口入山，於10時30分有聯繫報案人告知其迷路、位於台電維修電塔旁，於15時30分迷途者有接聽手機，但因訊號不佳斷訊，嘗試聯繫失聯者均聯繫不上。立即派遣谷關及和平分隊，出動消防車2輛人員4名，由谷關小隊長陳奕瑞帶隊前往搶救。今日上午又派出四名隊員及空拍人員前往搜尋，直至10時40分左右陳姓男子自行脫困。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲陳男說時在渴到不行才喝尿。（圖／記者哈勇嘎奧攝）

陳男向搜救人員表示，昨日從松鶴登山口往八仙山向上走，到第二個高壓電塔上方就看見有指示牌顯示前方無法通行，就想從旁邊繞道陵線上，哪知都沒有看到路徑，這時就感覺好像迷山了，總共來回走了兩趟還是找不到出路，身上的水都喝完了，口很乾很渴為了要活下去只好喝自己的尿解渴，心想要活命只好往下切才可能有水，天黑看不到路就只好睡在大石頭上，清晨就順著斜坡往下滑到溪谷，褲子都破了還好平安到達溪床才走到松鶴部落。

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