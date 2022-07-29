數據曝「BA.5真的更危險」　心肌發炎恐不是疫苗！病毒本身會攻擊

▲路透報導整理全球近期發表的新冠肺炎3項重要研究。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者張寧倢／編譯

國外一項研究顯示，Omicron亞型變異株BA.5可能更容易導致「重複染疫」與「引發重症」。研究針對2.7萬確診者進行分析發現，感染BA.5患者中再次染疫與重症的比例都高於較早期的BA.2。另一項研究則發現新冠病毒的棘蛋白會破壞心肌細胞，導致心臟炎症。

根據路透報導，葡萄牙一項發表於醫學論文預印本資料庫「MedRxiv」上的研究，自4月底至6月初，針對1萬2306名BA.5成年患者與1萬5396名BA.2成年患者進行分析。其中BA.5病例有10%是重複染疫，BA.2僅5.6%。研究人員稱，這表明染疫產生的自然免疫，對預防BA.5的保護力比BA.2更低，但基礎劑與追加劑疫苗對2種變異株同樣有效。

報告也指出，與BA.2相比，疫苗對於目前佔主流優勢地位的BA.5在「降低重症風險」方面似乎效果較差。研究中的BA.5患者們，接種追加劑疫苗後降低了77%住院風險與88%的死亡風險，但對BA.2患者而言，住院和死亡風險卻能大幅降低93%與94%。不過，研究認為，追加劑疫苗仍然對預防BA.5引發重症方面，提供了實質性的保護。

▲紐約醫學機構發現，感染新冠肺炎可能導致心臟發炎。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

紐約由提卡共濟會醫學研究所（MMRI）一項研究則發現，新冠病毒SARS-CoV-2用來侵入細胞的棘蛋白，會與心肌細胞中的其他蛋白質發生相互作用，導致心肌細胞發炎。研究人員比較了SARS-CoV-2與另一種相對無害的冠狀病毒對實驗鼠心臟的影響，發現只有SARS-CoV-2棘蛋白會導致心臟功能障礙、增大與炎症。

瑞士洛桑聯邦理工學院（EPFL）一項研究25日發表於《自然微生物學》期刊，研究發現一種新的單株抗體組合，可有效預防猴子感染Omicron，以及進行治療。這種名為P2G3和P5C3的抗體能識別SARS-CoV-2棘蛋白的特定區域，P5C3能阻止BA.2以前的所有變異株感染，而P2G3不僅能中和包含BA.2以前的毒株，還能中和最新的BA.4和BA.5。

現專注於開發新型單株抗體治療的製藥公司Aerium Therapeutics有望在下個月進行人體試驗，若能在更大規模實驗中證明P2G3和P5C3組合的有效性，未來將能提供給免疫力低下，以及對新冠疫苗沒有強烈免疫反應的風險族群。

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