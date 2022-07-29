　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

公告有味道！住戶完事套套往窗外扔　全網朝聖「愛愛的迫降」

記者黃翊婷／綜合報導

住公寓大樓最怕遇到高樓層鄰居習慣往樓下亂丟垃圾，一名網友昨日（28日）在臉書PO出一張貼在電梯內的社區公告，管委會直接指名5樓某住戶不要在辦完事後，把保險套和衛生紙丟出窗外，讓他忍不住笑稱，「很有味道的電梯公告。」其他網友也紛紛留言調侃，「愛愛的迫降」、「真的子孫滿堂」、「他小孩想玩飛高高啦」。

電梯內有味道的社區公告。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲原PO已將社區名稱遮蓋，希望大家不要一直猜事發地點在哪裡。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」分享一張很有味道的公告，只見公告上寫著，「XXX號之5樓某住戶請注意，如果你有辦完事後，將保險套與衛生紙丟出窗外的癖好，本社區將不歡迎你，請住戶自律」，若勸導不聽，管委會將依《公寓大廈管理條例》介入調查，公告期限至今年7月31日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章公開之後吸引許多網友留言調侃，大家紛紛前來朝聖這張有味道的公告，「將以遺棄罪送辦」、「經調查房間只有一人，辦完事沖一沖就好，不必浪費衛生紙和保險套」、「斬草除根」、「丟家裡是多怕被發現」、「管委會只好介入你們入洞的權利」、「他小孩想玩飛高高啦」、「『依法』是要拿去驗看是誰的嗎」、「想要把整座社區全變成家人」、「愛愛的迫降」、「散播子孫散播愛」、「真的子孫滿堂」、「他小孩想玩飛高高啦」。

►餐桌可折疊還有3種功能！原價破萬元下殺7480元太超值　讓小宅生活更美好

ET快訊
拜登與習近平通話「討論台灣」　會談持續2小時17分鐘
遭家暴40年...親手送走癌夫！廖輝英暴瘦現身　曝最後對話逼
颱風桑達生成！挾「水彈」北漂雨灌台灣　最新路徑出爐
丟丟妹罕曝新造型！　網一排狂讚：這樣比較好看

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「桑達」順季風環流北轉！最新路徑曝　今起全台降溫大雷雨

公告有味道！住戶完事套套往窗外扔　全網朝聖「愛愛的迫降」

幼兒園男童撞壞手錶　荒唐爸竟要老師賠償！千人傻眼：請國賠好了

瘋狂放閃可能是「表演型人格」！戀愛就像「戲精」全是演給別人看

農曆七月鬼門開　專家曝拜好兄弟3大禁忌：小心惹鬼上身

台中槍擊頻傳…在地人「重金」打造防彈衣！ 網笑︰真新台幣戰士

世新新任校長交接　陳清河正式上任提出「五大治校理念」

30歲新手揹工「沒路條」喪命？網曝保命方法：別回到媽寶年代

大甲地瓜球「Q彈2粒」是假的！超兇老闆娘認了：不會在乎別人眼光

快訊／5號颱風桑達生成！挾「水彈」雨灌台灣　路徑出爐往北修正

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

婁峻碩羞曝和焦凡凡「有壞壞」　邱鋒澤「沒壞壞」慘被電...陳零九：是我啦

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

禹英禑「4追人密技」成就解鎖　李濬浩心動告白：喜歡到像生病了

您的黑柴已登出！奴才逗汪玩　闔嘴3次秒切換「睡眠模式」XD

楊超越時隔２年再跳「101主題曲」 笑喊「重操舊業」：根本公開處刑

「桑達」順季風環流北轉！最新路徑曝　今起全台降溫大雷雨

公告有味道！住戶完事套套往窗外扔　全網朝聖「愛愛的迫降」

幼兒園男童撞壞手錶　荒唐爸竟要老師賠償！千人傻眼：請國賠好了

瘋狂放閃可能是「表演型人格」！戀愛就像「戲精」全是演給別人看

農曆七月鬼門開　專家曝拜好兄弟3大禁忌：小心惹鬼上身

台中槍擊頻傳…在地人「重金」打造防彈衣！ 網笑︰真新台幣戰士

世新新任校長交接　陳清河正式上任提出「五大治校理念」

30歲新手揹工「沒路條」喪命？網曝保命方法：別回到媽寶年代

大甲地瓜球「Q彈2粒」是假的！超兇老闆娘認了：不會在乎別人眼光

快訊／5號颱風桑達生成！挾「水彈」雨灌台灣　路徑出爐往北修正

《長江7號》徐嬌正式和周小迪說再見　私服直接變身空靈美少女

「桑達」順季風環流北轉！最新路徑曝　今起全台降溫大雷雨

公告有味道！住戶完事套套往窗外扔　全網朝聖「愛愛的迫降」

幼兒園男童撞壞手錶　荒唐爸竟要老師賠償！千人傻眼：請國賠好了

不妙？湖人下季錯過季後賽賠率曝　美媒揭兩套先發陣容

月業績破百萬！台中「甜心直播主」廈門拚帶貨　曝背後甘苦辛酸

外界猜測「Fed毋須激進升息」　美股勁揚332點、台積電ADR漲1.12%

國三3車連環撞1命危！　小貨車頭「嚴重潰縮」變廢鐵

3大聯賽選秀都中選　呂蔡瑜倫：想分身都打

《妻子變成小學生》她隔10年回家！淚揭用意：你比死掉的我有價值

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

生活熱門新聞

大甲地瓜球Q彈2粒是假的！超兇老闆娘認了

鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

鷹流老闆想撤出台灣　原因曝光

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

即／5號颱風桑達生成！最新路徑曝

晚上11點鬼門開！　5星座「撞鬼機率最高」

明天鬼門開！4星座財運超旺　天秤可換工作了

好兄弟今晚來了！3種水果不能一起拜

摩鐵還原謎片場景　「捷運車廂」供情侶大戰

30歲揹工沒路條喪命？網：別回到媽寶年代

好市多草莓新品引熱議　網友酸：發明這品項的是天才

萬安演習「姐夫躺路中」　妹子傻眼了！

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

颱風挾雨彈襲！3階段雨區變化曝

更多熱門

相關新聞

發財金沒還收土地公紅單　她一看愣住

發財金沒還收土地公紅單　她一看愣住

南投紫南宮以借發財金聞名，過年期間每天都擠進超過10萬名遊客。不過，一名女網友昨日（27日）在臉書PO出一張明信片，表示有一名吳姓男子在紫南宮求了600元發財金，經過5年都沒有還，而且還填錯地址，導致明信片寄到她家來，「這位先生，如果你有在爆廢看到的話，記得趕快處理啊！」

香腸整盤消失以為遇鬼　她見真相笑了

香腸整盤消失以為遇鬼　她見真相笑了

整條路太陽只曬機車停等區　萬人笑翻

整條路太陽只曬機車停等區　萬人笑翻

他加油驚見「小綠綠」　加油員揭真相

他加油驚見「小綠綠」　加油員揭真相

發票對中末3碼「APP竟寫沒中獎」　苦主+1

發票對中末3碼「APP竟寫沒中獎」　苦主+1

關鍵字：

爆廢公社

讀者迴響

熱門新聞

遭家暴40年...親手送走癌夫！廖輝英爆瘦現身

大甲地瓜球Q彈2粒是假的！超兇老闆娘認了

男團演唱會「大螢幕突墜落」當頭砸人！2舞者被壓底下　

鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

鷹流老闆想撤出台灣　原因曝光

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

即／5號颱風桑達生成！最新路徑曝

獨／滷味老闆訃聞曝　內幕直指根本誤殺

拜登與習近平通話「討論台灣」

丟丟妹「換掉齊瀏海」新造型曝　網狂讚：這樣好看

晚上11點鬼門開！　5星座「撞鬼機率最高」

晚上11點好兄弟出關！他曝鬼門開6禁忌　「真的母湯鐵齒」

演唱會大螢幕砸下「2舞者倒臥不起」！經紀人顫抖上台道歉

新莊1180萬8房透天求售　屋主6月才買進！房仲曝：剛賣掉

《流星花園》女星閃婚「返台待產」！ 比基尼秀8月孕肚

更多

最夯影音

更多
單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬
火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

婁峻碩羞曝和焦凡凡「有壞壞」　邱鋒澤「沒壞壞」慘被電...陳零九：是我啦

婁峻碩羞曝和焦凡凡「有壞壞」　邱鋒澤「沒壞壞」慘被電...陳零九：是我啦

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面