公告有味道！住戶完事套套往窗外扔　全網朝聖「愛愛的迫降」

記者黃翊婷／綜合報導

住公寓大樓最怕遇到高樓層鄰居習慣往樓下亂丟垃圾，一名網友昨日（28日）在臉書PO出一張貼在電梯內的社區公告，管委會直接指名5樓某住戶不要在辦完事後，把保險套和衛生紙丟出窗外，讓他忍不住笑稱，「很有味道的電梯公告。」其他網友也紛紛留言調侃，「愛愛的迫降」、「真的子孫滿堂」、「他小孩想玩飛高高啦」。

▲原PO已將社區名稱遮蓋，希望大家不要一直猜事發地點在哪裡。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」分享一張很有味道的公告，只見公告上寫著，「XXX號之5樓某住戶請注意，如果你有辦完事後，將保險套與衛生紙丟出窗外的癖好，本社區將不歡迎你，請住戶自律」，若勸導不聽，管委會將依《公寓大廈管理條例》介入調查，公告期限至今年7月31日。

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文章公開之後吸引許多網友留言調侃，大家紛紛前來朝聖這張有味道的公告，「將以遺棄罪送辦」、「經調查房間只有一人，辦完事沖一沖就好，不必浪費衛生紙和保險套」、「斬草除根」、「丟家裡是多怕被發現」、「管委會只好介入你們入洞的權利」、「他小孩想玩飛高高啦」、「『依法』是要拿去驗看是誰的嗎」、「想要把整座社區全變成家人」、「愛愛的迫降」、「散播子孫散播愛」、「真的子孫滿堂」、「他小孩想玩飛高高啦」。