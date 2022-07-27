電鍋蒸香腸整盤「消失」　她見真相笑了：以為提早遇到鬼

記者黃翊婷／綜合報導

本週五（29日）就是農曆7月鬼門開的日子，一名女網友昨日（26日）在臉書PO文分享，她用電鍋蒸香腸，沒想到一掀開整盤香腸竟然不見了，還以為是提早遇到鬼，仔細一看，原來全部都黏在鍋蓋上。文章公開之後，笑翻超過5500名網友，還有不少人想到藝人許效舜的經典角色福州伯，也曾經講過一則關於「幽靈水餃」的鬼故事。

▲原PO用電鍋蒸香腸，結果香腸全部黏在鍋蓋上。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」分享2張照片，第一張是一個掀開蓋子的電鍋，裡面放著一個紅色花紋的盤子，但盤子上面什麼東西都沒有；第二張同樣是一個掀開蓋子的電鍋，不過，這次鍋蓋也有入鏡，這才發現原本應該放在盤子上的香腸，竟然全部黏在鍋蓋上。

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原PO看到這一幕忍不住笑說，「我還以為我提早遇到鬼了。」文章公開之後，吸引超過5500名網友按讚，大家紛紛留言調侃，「而且是愛吃鬼」、「幽靈香腸」、「忍者香腸」、「我快笑死了」、「這種狀況通常都會出現在蒸饅頭或包子的時候，想不到香腸也學壞了」、「我看了好久才發現問題點在哪」。

還有不少網友想起藝人許效舜扮演的經典角色福州伯，曾經講過一則關於「幽靈水餃」的鬼故事，故事內容大概是有一戶人依靠賣水餃賺到很多錢，卻被告誡不能讓小孩吃自己家賣的水餃，某一天兒子決定偷吃，並把水餃放進便當盒裡，後來打開發現水餃都黏在便當蓋上，他吃到一半突然接到爸爸離世的消息，以為是自己破壞規定害的，於是央求道士開棺，讓他見爸爸最後一面，沒想到爸爸竟然黏在棺材板的上面。

但其實幽靈水餃鬼故事只是想要鋪陳「水餃會黏在便當蓋上面」這個哏而已，如今又出現「幽靈香腸」，連帶讓大家想起這則經典鬼故事，並留言笑稱， 「跟幽靈水餃一樣的故事」、「這是香腸版的水餃鬼故事吧」、「不要學水餃」、「我也是想到這個」、「原來幽靈水餃的故事是真的」。