賓士哥加油驚見1張「小綠綠」　加油員勸快還：我們會賠錢

記者黃翊婷／綜合報導

部分加油站為了避免爭議，加油時會在汽車上面放一張小卡片，提醒駕駛及加油員「現在正在加什麼油」。一名賓士車主昨日（26日）在臉書PO文表示，加完油不小心把一張98的綠色提示卡一起帶走，離開之後才發現，「怎麼辦？」很快就有在加油站工作的網友回覆，希望他拿回去還，「沒還回去，我們站是加油員賠錢。」

▲原PO加完油離開才發現加油員忘記把提示卡拿走。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，在三峽往鶯歌的路上順便加了油，離開之後才發現擋風玻璃還夾著加油站的提示卡，綠底的卡片上寫著大大的「98」，「加完油不小心把它帶走了怎麼辦？」

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文章公開之後，掀起網友熱議，大家紛紛留言開玩笑，「這有算在你加油的成本內」、「以後都不會加錯油了」、「只要不是帶走油槍都還好」、「我爸剛剛也帶回一張」、「我已經收集了92和95兩張，就差這張98的」；不過，也有不少人勸他還回去，「你是好心人，再開回去還他吧」、「開回加油站還給人家就好了，免得被人誤會開賓士連這也偷」。

還有一名在加油站工作的網友補充道，「沒還回去，我們站是加油員賠錢」，一張可能要罰20元至30元。對此，原PO也在留言中回覆，已經拿回去還了。

至於加油站為何要在汽車上放提示卡，有熱心網友解釋，這其實是某些加油站的SOP，怕加錯油，同時也可以跟客人確認到底是加哪一種油品，「因為之前有很多（駕駛）喊加98，事後卻不認帳，有些加油站就採用這種方式了。」