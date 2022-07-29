巨大人臉海怪襲擊高雄港？！神秘看板現新堀江街頭

▲海怪傳說無奇不有，但從古至今都沒有具體的結論。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者邱筱茜／採訪報導

地球溫室效應倍增、森林大火、旱災、地震頻傳，原來末日離我們這麼近，以全球碳排放量計算的氣候時鐘，在氣候變遷下的末日倒數期限只剩下9年9個月。印度神童阿南德多次預言成真而聲名大噪，日前再次發表預言指出7月7日至8月7日這段期間，地球將面臨「最兇的負能量」。

近期高雄戶外廣告看板，出現「海怪現蹤高雄港」神秘訊息，大大的高雄港照片上，大白天海面上居然冒出詭異，近似人臉的迷樣巨大物體捲起長長水波，而地點就在人來人往熱鬧的高雄新崛江商圈，民眾經過越看越不對勁，網友也將奇怪版位拍照上傳，在網路社群瘋傳引發熱烈討論，網友直呼這是末日意象嗎？還有人說朋友就在高雄港看到疑似海怪的東西。

▲▼神秘高雄海怪版位，引起網友討論。（圖／民眾提供）

除了神秘的高雄海怪版位外，近期網路上各大社群及論壇，也出現許多「全台各地拍到疑似海怪物體」詭異留言。究竟是氣候引起的神秘生態現象，還是又是未知深海生物現蹤台灣海域的緣故呢？網友討論眾說紛紜，也未能得出具體結論。

民眾表示，「應該不太可能，那種東西應該國外才有，為了要推廣觀光，像是尼斯湖水怪那種，印象中的海怪有點邪惡然後可怕，好像要把你抓去吃了這樣子」，也有民眾認為海怪可能真實存在著，「日本不是好像很古早的時候，有那種很像哥吉拉的東西，就是都會因為我覺得那些都會有影子，代表說不定那些都是真的存在，自己個人的話就是保持著比較開放，覺得什麼都有可能的想法。」

▲▼民眾對於海怪傳說抱持懷疑態度，認為可能只是稀有物種。（上圖／記者鄭遠龍攝，下圖／民眾提供）

關於海怪的神話和傳說比比皆是，到底海怪一說是否屬實，會不會對人類產生重大威脅，無人敢妄下定論，民眾表示，「應該是人們還沒探測到而已，應該是有海怪存在，當然是會害怕，又會覺得有點新奇吧！」，另一位民眾表示，「我們在水產店常常遇到的物種，是腳很多或者是頭比較大，或者是於比較大尾，我們也有做過，捕獲那種2、3公尺長的魚種，可能就是我們不太熟悉的東西吧！」

專家坦言，如果民眾拍攝照片屬實，這絕非一般自然現象，很有可能是氣候變遷導致的自然反撲，眾說紛紜的討論，其中也不乏陰謀論的解讀推論，說這一切海怪討論議題，有可能是某個品牌的商業宣傳操作，但就目前看來，一切還未能得知，究竟新崛江大型看板上所指的高雄港的神秘巨大海怪，是末日意象還是背後有著不為人知的秘密，就讓我們靜觀其變靜待謎底揭曉。