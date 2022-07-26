台灣44條斷層發震機率曝！未來50年「規模7↑地震」發生率逾5成

▲台灣發震機率圖。（圖／翻攝自Facebook／地震報－中央氣象局）※點圖放大

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局公布來自中央大學、中央研究院、台灣大學、台灣電力公司、中正大學的科學家研究而出的「未來50年台灣發震機率圖」，研究顯示，未來50年發生大於規模6.5地震機率達99％、大於規模6.7地震94％、大於規模7地震機率54％。

氣象局臉書官網「地震報－中央氣象局」貼出「未來50年台灣發震機率圖」，並表示，來自中央大學、中央研究院、台灣大學、台灣電力公司、中正大學的科學家組成了台灣地震模型（TEM）研究團隊，在2015年、2020年分別發表了一次機率式地震風險評估（PSHA）。

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TEM 團隊整理出44個斷層活動報告，詳細講述可能引發的地震觸發活動特徵，與推估未來發生地震的機率。

氣象局表示，當知道這些構造的發震機率、哪裡的地震危害地勢比較危險後，就將其區域擴大備災，並研擬出更適合防災需要的工程耐震設計規範。

氣象局地震中心值班台表示，發震機率圖上的「Mw」是學界常用的「地震規模」縮寫，以01山腳斷層為例，就是指規模7地震機率6％的意思。

地震中心主任陳國昌表示，這是學界以科學方法做出的機率圖，雖然不是百分百準確，但仍有一定的參考價值。以圖中機率最高的32米崙斷層為例，測出結果為發生規模6.6地震機率為88％，該處在2018年即發生花蓮大地震，足見此圖可信度。

陳國昌補充解釋，該圖是2015年左右製作，而米崙斷層已在2018年發生花蓮大地震，因此斷層有所錯動，再次發生大地震的機率也會有變動。

排除米崙斷層後，根據該圖，目前排名第一的應該是台南中洲構造，發生規模6.9以上地震機率為39％，南宜蘭構造、初香構造、六甲斷層等也，發生規模六以上地震機率皆逾3成。

陳國昌表示，美國每年都會製作類似圖表，排出可能發生大地震機率較高前50名的地區，不過真正大地震的區域不一定會是最高機率的地區，常常反而是排名30、40名的地區發生大地震，因此預測仍只能做為參考。