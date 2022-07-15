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末日凶兆？5公尺「蛇形怪魚」現蹤智利　台灣釣過更大尾的

記者詹雅婷／綜合外電報導

智利漁民前陣子捕到一隻16英尺（約4.8公尺）的超巨大「蛇形怪魚」，這罕見一幕不但引來大批民眾圍觀，拍成影片上傳網路後引發熱烈討論。部分的人認為，這恐怕是末日災難到來的恐怖預兆，直說「現在我們應該逃去哪裡」。另方面，其實類似景象上個月也曾在台灣出現過，台東一名釣客釣到近6公尺長的皇帶魚。

▲▼ 智利漁民捕到16英尺長的皇帶魚。（圖／翻攝自抖音）

▲皇帶魚身長達16英尺（約4.8公尺），引來眾多民眾圍觀。（圖／翻攝自抖音）

綜合每日星報、LADbible報導，這隻巨大的「蛇形怪魚」其實就是皇帶魚（Oarfish），近期被阿里卡市（Arica）的漁民捕獲。依據畫面，這隻皇帶魚身長達16英尺（約4.8公尺），被機具吊起來的景象相當驚人，令圍觀民眾忍不住拿出手機拍攝。

許多網友更說，這恐怕是末日災難來臨之前的凶兆，「這是條可怕的魚」、「現在我們應該逃去哪裡」、「我要向諾亞那樣開始蓋方舟」、「到底為何要抓牠」。

▲▼ 智利漁民捕到16英尺長的皇帶魚。（圖／翻攝自抖音）

皇帶魚又稱龍宮使者、鯡魚王，身長可達11公尺，平時生活在約1000公尺的深海中，只有生病、死亡或繁殖時才會浮出水面。因此當牠被漁民發現抓捕時，總會讓人擔憂海底板塊是否有變動，特別是2011年日本福島地震來襲之前，日本民眾發現數十條此種生物。

儘管民間傳說不斷流傳，但科學家認為，牠們的出現可能是受到風暴或強勁洋流影響，且皇帶魚只吃微小浮游生物，不會對人類構成危險。

就在上個月，台灣也出現類似景象，台東一名釣客在太麻里捕獲近6公尺長的皇帶魚。依據釣客的說法，起初還以為是條大魚，奮力對抗40分鐘把牠拉上岸後，才發現是條重達130公斤的地震魚。

▼台東太麻里6公尺長地震魚上鉤。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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