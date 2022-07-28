蘇貞昌批「好多建設停滯不動」　新北發言人嗆：不要為了選舉蒙蔽眼睛

▲林佳龍邀約蘇貞昌吃油庫口蚵仔麵線晚餐。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／新北報導

行政院長蘇貞昌今（28）日與民進黨新北市長參選人林佳龍到板橋吃麵線。蘇貞昌受訪時說，新北市有好多建設停滯不動，若是林佳龍當新北市長，一定能夠提高各方面效率。新北市政府發言人張愛晶晚間回擊，蘇貞昌太忙了，難怪不了解新北市的蛻變與進步有多大，建議蘇貞昌多到新北作客，腦海印象才不會停滯在二十年前。



張愛晶指出，針對蘇貞昌所提到的停車場議題，新北市交通局已經多次說明中央核定新北市前瞻停車場補助23案已完工啟用8案，施工中的14案於今年年底前最新更新會有4案完工；依照交通部核定前瞻停車場完工期限是113年12月31日，新北市交通局正全力推動中，目前計畫控管總進度已逾7成。

張愛晶表示，侯友宜上任以來，新北市總計新建65處停車場，已提供7,838個汽車停車位、5,810個機車停車位，前瞻補助的23案停車場僅是新北市停車場建設的一部分，呼籲身為國家最高行政首長不要為了選舉蒙蔽眼睛，刻意抹煞地方政府團隊合作的努力，只為了護航黨籍參選人。

張愛晶最後也怒嗆林佳龍，雖然不情不願來到新北，但做好功課是基本功，居然連新板特區是誰規劃的都搞錯了。不要只想收割地方稻尾，企圖把地方努力達成的交通建設，攬功成都是中央給的，以高高在上的天龍姿態，把人民應得的福祉，看成是中央施捨，究竟是誰爭功諉過，不證自明。要知道那都是取之於民的納稅錢，理所當然該用之於民，中央不是地方政府的老闆，人民才是。

