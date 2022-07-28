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蘇貞昌批「好多建設停滯不動」　新北發言人嗆：不要為了選舉蒙蔽眼睛

▲▼民進黨新北市長參選人林佳龍邀約行政院長蘇貞昌及新北市進黨市議員參選人共進油庫口蚵仔麵線晚餐。（圖／記者湯興漢攝）

▲林佳龍邀約蘇貞昌吃油庫口蚵仔麵線晚餐。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／新北報導

行政院長蘇貞昌今（28）日與民進黨新北市長參選人林佳龍到板橋吃麵線。蘇貞昌受訪時說，新北市有好多建設停滯不動，若是林佳龍當新北市長，一定能夠提高各方面效率。新北市政府發言人張愛晶晚間回擊，蘇貞昌太忙了，難怪不了解新北市的蛻變與進步有多大，建議蘇貞昌多到新北作客，腦海印象才不會停滯在二十年前。

張愛晶指出，針對蘇貞昌所提到的停車場議題，新北市交通局已經多次說明中央核定新北市前瞻停車場補助23案已完工啟用8案，施工中的14案於今年年底前最新更新會有4案完工；依照交通部核定前瞻停車場完工期限是113年12月31日，新北市交通局正全力推動中，目前計畫控管總進度已逾7成。

張愛晶表示，侯友宜上任以來，新北市總計新建65處停車場，已提供7,838個汽車停車位、5,810個機車停車位，前瞻補助的23案停車場僅是新北市停車場建設的一部分，呼籲身為國家最高行政首長不要為了選舉蒙蔽眼睛，刻意抹煞地方政府團隊合作的努力，只為了護航黨籍參選人。

張愛晶最後也怒嗆林佳龍，雖然不情不願來到新北，但做好功課是基本功，居然連新板特區是誰規劃的都搞錯了。不要只想收割地方稻尾，企圖把地方努力達成的交通建設，攬功成都是中央給的，以高高在上的天龍姿態，把人民應得的福祉，看成是中央施捨，究竟是誰爭功諉過，不證自明。要知道那都是取之於民的納稅錢，理所當然該用之於民，中央不是地方政府的老闆，人民才是。
 

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