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逆風廝殺林智堅！網讚「余正煌猶如荊軻刺秦」：請收下我的膝蓋

▲▼ 林智堅、陳明通合成圖（圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

▲林智堅自認論文是原創，陳明通則表示，毫無抄襲問題。（圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

網搜小組／劉維榛報導

針對民進黨桃園市長參選人林智堅「論文是原創」的言論，調查局官員余正煌決定反擊，他27日聲明表示．未有任何抄襲，且從沒看過林的論文，「也懶得去看！」對此，一票網友讚賞余正煌的勇氣，「勇於跟整個國家機器抗衡的男人」、「余先生算是歷史留名了，繼續加油」。

一名網友在PTT的Gossiping板上，以「余大學長 請收下我的膝蓋」為標題發文，他敬佩吶喊，看著余正煌委請律師，火力全開反擊，「哪怕對手是『總統+國安局長背書的天之驕子（名分上這兩位是余的大大大長官）』，還有817全國死忠的炮火攻擊，我余依然頂住壓力，逆風前行，『雖千萬人，吾往矣』。」

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彷彿被圈粉般，原PO接著又說，一介小小調查官，卻有萬夫莫敵的氣勢，猶如當年荊軻刺秦那樣悲壯的勇氣，「天下間，怎麼會有這麼浩然正氣的人呢？余大學長～請在此收下我的膝蓋。」

文章曝光後，底下網友也拍手叫好，「我能預見血流成河要來了」、「乾好猛...在調查局還敢跟EE對X」、「真難想像這要頂住多大的壓力」、「真的很猛，跟我想像的不一樣」、「要被查祖宗18代了，完了」、「調查局長壓力也很大了」、「比我想像的還要猛，可見清白名譽他覺得很重要」、「調查人員真的品格高不畏強權」、「真男人給推，不畏強權捍衛清白」、「台灣正直的官員還是有的，感動」、「推！千萬別被錢權收買」。

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲鄉民大讚余正煌是真男人。（圖／翻攝PTT）

事實上，身兼2人指導教授的國安局長陳明通，他於5日曾強調，是學生余正煌換題目，在取得林智堅同意後，借用林智堅的民調資料。陳明通也提到，余正煌是先畢業（因為他只剩最後一個學期），林智堅比較晚畢業，讓外界誤解林智堅抄襲余正煌，其實過程是林智堅的論文比較有原創性，真是有理說不清。

而23日，陳明通也發出4000多字聲明，他再次表示，余正煌使用的問卷資料由林智堅與其團隊原創，兩人即便使用同樣統計模型，但研究對象、問題意識都不同，毫無抄襲問題。

如今「原創」真相撲朔迷離，北市議員王鴻薇也質疑，林智堅不敢告余正煌，因此向台大檢舉余正煌涉抄襲。對此，余正煌委任律師曾威凱27日開記者會表示，余先生的段落有括號寫引註，說這段話不是自己的、而是別人研究的成果，但林智堅沒有，「假設是余先生抄襲林智堅的論文，他怎麼會知道這兩段文字其實不是林智堅原創，而是別的學者的研究成果嗎？」

而委任律師張祐齊也轉述余的說法，余正煌說從來沒看過林智堅的論文，並不知道他寫什麼、完成什麼，但到現在余正煌都沒去看過，他也懶得去看。曾威凱另指出，林智堅一直強調「原創」，但他的說法在政治上是原創，在學術上絕對不是原創，抄襲就是抄襲。

對於余正煌發表聲明強調沒有抄襲，林智堅競辦發言人黃韋鈞表示，其說法與林智堅方說法是相符合的，包括陳明通也說兩人在論文寫作上沒有抄襲的犯意，之所以會相似，是因為陳明通的教學和指導論文寫作的方式，「我們從頭到尾沒有指責余先生抄襲，反而是國民黨甚至直接向台大提出檢舉」。

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