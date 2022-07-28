反嗆陳時中「防疫爛誰想抄？」　蔣萬安：我不是林智堅





▲國民黨台北市長參選人蔣萬安出席「民生社區媽媽邀蔣萬安，一同喝咖啡聊是非」活動。（圖／蔣萬安競選辦公室提供）



記者羅婉庭／台北報導

針對民進黨台北市長參選人陳時中今（28）日指出，國民黨台北市長參選人蔣萬安近日在防疫政策和不孕症上有提出見解，「我很擔心他以後又說我抄他的防疫政策」，蔣萬安回應，「我不是林智堅」，狠酸「而且陳時中防疫政策做這麼差誰想抄？」

蔣萬安下午出席「民生社區媽媽邀蔣萬安，一同喝咖啡聊是非」活動時指出，對於陳時中擔心被稱抄襲防疫政策，其實他真的是想太多，「我不是林智堅，我不會抄襲」，且這個詞彙現在對民進黨很敏感，他確定他要提嗎？況且，陳時中擔任指揮官，防疫成績不及格，「防疫政策做的這麼差，誰會想抄？」

蔣萬安強調，陳時中當防疫中心指揮官，無論在是疫苗、快篩試劑到藥物採購上全部都缺貨，還讓民眾「搶到跌倒」，根本無心防疫、熱衷選舉，「這個時鐘壞掉了需要修一下」。

蔣萬安表示，自己不會抄襲，是超前，對於民生議題為民眾做預先準備，為下一階段作好預防，在疫情爆發時。除此之外，蔣萬安強調，他是最先提出防疫紓困條例，對於不孕症補助也是最先提出質詢，行政院到7月才拍板定案，他將會帶領行政機關，認知議題的嚴重性跟迫切性，擬定成為既定政策。