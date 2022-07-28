獨／滷味老闆訃聞曝！護喪妻改成「妹妹」　內幕直指根本誤殺

▲警方懷疑，林嫌撞見前妻和滷味攤老闆逛街吃飯才萌生殺機，議員蕭隆澤拿出訃聞證實2人已論及婚嫁。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市潭子區經營滷味攤的36歲曾姓男子，24日晚上被41歲林姓凶嫌持槍朝頭部開3槍斃命後，林嫌逃往太平山區，警方搜山4天毫無蹤影，警方初判林嫌行凶最大導火線，應與前妻和死者聊天、吃飯被撞見，引發殺機，2人其實並非情侶，死者應是無辜被波及，市議員蕭隆澤更拿出訃聞佐證，死者是他的姪孫，女友在開頭就寫「我最摯愛的丈夫」，可見2人已論及婚嫁，因此更堅信是誤殺。

林嫌開槍後開著BMW車子往太平區黃竹里產業道路逃逸，並把車子丟棄在路旁，警方每天出動5、60人，包括消防局、民間搜救單位協助，出動搜救犬、空拍機等搜山，至今仍無蹤影，已連續搜索4天，也不排除可能已經離山。

據了解，林嫌和前妻離婚後，一度復合又同居，最近1、2個月2人常因細故起口角，前妻再度提分手，林嫌氣憤不已，前妻自己經營護膚工作室，死者曾多次消費因而結識，當時人在苗栗大湖某家溫泉會館當廚師的林嫌，就曾警告前妻少跟死者來往，但前妻一再否認只是單純客人關係，警方事後查證，前妻所言屬實，2人並非男女朋友關係。

林嫌對前妻所言仍然存疑，不料有次竟撞見前妻和死者一起逛街、吃飯，這下子更加重了林嫌的懷疑，也成了行凶的最後一根稻草，林嫌經過幾天找尋和跟蹤，24日晚上前往滷味攤開槍洩恨。

市議員蕭隆澤對於警察局長蔡蒼柏「配合民代肅槍」言論，非常憤怒，他說，死者曾建程是他的姪孫，建程要叫他舅公，建程母親是他堂姐，堂姐一直無法順利懷孕，努力好多年終於盼得兒子，不料兒子一出生，老公卻提離婚，堂姐就一路辛苦拉拔長大。

蕭說，建程為人孝順、人緣好、嘴巴甜，因此滷味攤生意很好，或許是曾經去過凶手的前妻工作室消費而認識，而該女也曾到滷味攤買過，如此而已，根本不可能是男女朋友關係。

他還拿出訃聞佐證，建程和女友已論及婚嫁，雖然建程已死，但女友情意甚堅，竟然在訃聞第一句就說「我最摯愛的丈夫」，可見2人感情非常好，建程更不可能和該凶嫌前妻交往，因此他堅信整件事就是一場誤會。

曾建程的告別式在8月1日舉行，喪家體諒其女友未來的幸福，主動刪改訃聞，刪掉了「我最摯愛的丈夫」，也把「護喪妻」改成妹妹，看了令人鼻酸。