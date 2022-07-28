愛愛到一半她突喊卡！每天尿50次崩潰5年　還被誤診「腎虛」

▲包小姐與先生親熱到一半，突然尿意來，興致都被毀了。（示意圖，非當事人／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

35歲的包小姐每天跑廁所多達40-50次，包括晚上睡覺都要起來尿尿10幾次，有時和先生親熱到一半突然尿意來了，如此頻尿深深地困擾了5年之久。最近包小姐到高醫求助，經醫師診斷罹患「間質性膀胱炎」，接受藥物及震波的雙效治療，3個月後症狀明顯獲得改善，可以安枕無憂到天明。

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▲包小姐接受藥物及震波的雙效治療，症狀已獲得明顯改善。（圖／高醫提供）

高醫婦產部部長龍震宇表示，台灣研究發現間質性膀胱炎盛行率為10萬分之18，女性為男性的4倍，且隨年齡增加而增多。發病原因與反覆膀胱發炎、情緒、壓力、導致膀胱黏膜受損有關。患者除了膀胱不自主收縮導致急尿、頻尿、夜尿，甚至尿失禁外，還常伴隨漲尿時下腹疼痛，因而生活品質普遍較差，包括性生活不和諧、睡眠品質不良及工作生產力下降等，甚至可能出現憂鬱症狀。

龍震宇替包小姐進行尿路動力學檢查餘尿量及驗尿，發現她的膀胱容量比一般人小，因而常常跑廁所，且有極度的疼痛。但驗尿報告卻是正常的，顯然尿道沒有感染。經過3個月的藥物及震波治療後，包小姐解尿疼痛度已大為下降，半夜僅夜尿1次，上廁所頻率更從原本每半小時延長至2小時，性生活也獲得改善。

▲包小姐每日跑50次廁所，已5年沒睡過好覺。（圖／高醫提供）

原本從事美甲業的包小姐，因嚴重的頻尿困擾，已暫時停掉工作。她說，近5年來她幾乎沒有睡過好覺，由於隨時要跑廁所，床邊還放置一個尿桶應急，有時尿解不出來，廁所蹲了半天，邊蹲邊流淚，更痛苦的是，尿尿燒灼、刺痛像刀割，讓她視上廁所為畏途，於是平時少喝水，也不敢出遠門。

為了治療這說不出口的疾病，包小姐跑遍了大小醫院，還曾被誤診為「腎虛」，吃了一堆藥丸，有段時間每天要吞30幾顆藥，讓她苦不堪言。3個月前到高醫求診，一解多年的隱疾，不但不再頻頻跑廁所，排尿也不再疼痛，還胖了2公斤，更讓她開心的是，「可以一覺到天亮！」