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快訊／今增62死！本土+23822、境外+149

▲▼7/26中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增23822例本土個案，另增149例境外移入，確診個案當中增加62人死亡。本土病例仍以六都最多，縣市分布依序是新北市4168例、台中市2940例、台北市2460例、桃園市2385例、高雄市2340例、台南市1898例。

▲▼7/28新增病例。（圖／指揮中心提供）

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▲7/28新增病例。（圖／指揮中心提供）

今日新增之23,822例本土病例，為11,056例男性、12,757例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,168例)，臺中市(2,940例)，臺北市(2,460例)，桃園市(2,385例)，高雄市(2,340例)，臺南市(1,898例)，彰化縣(1,137例)，苗栗縣(712例)，屏東縣(699例)，新竹縣(689例)，雲林縣(592例)，新竹市(580例)，宜蘭縣(536例)，花蓮縣(456例)，基隆市(438例)，南投縣(431例)，嘉義縣(429例)，嘉義市(281例)，臺東縣(276例)，金門縣(200例)，澎湖縣(155例)，連江縣(20例)。

指揮中心指出，今日新增62例本土病例死亡個案，為36例男性、26例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、61例具慢性病史、38例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至7月25日，死亡日期介於6月5日至7月25日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增149例境外移入個案中，為83例男性、66例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自英國(8例)、越南(5例)、泰國(4例)、菲律賓、美國及日本(各3例)、盧森堡、法國、馬來西亞及德國(各2例)、義大利、法羅群島、匈牙利、新加坡、委內瑞拉、中國及阿拉伯聯合大公國(各1例)，另108例感染國家調查中。入境日期介於今年6月28日至7月27日。

指揮中心統計，截至目前國內累計14,712,215例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,181,650例排除)，其中4,522,365例確診，分別為19,265例境外移入、4,503,046例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計8,776例COVID-19死亡病例，其中8,761例本土，個案居住縣市分布為新北市1,951例、臺北市1,022例、臺中市851例、高雄市793例、臺南市677例、桃園市655例、彰化縣516例、屏東縣363例、雲林縣257例、南投縣252例、基隆市205例、苗栗縣192例、嘉義縣186例、宜蘭縣177例、花蓮縣147例、嘉義市143例、新竹縣136例、臺東縣123例、新竹市84例、澎湖縣20例、金門縣11例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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