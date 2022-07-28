　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

高手在民間！ 洛陽暴雨積水及腰...白襪女穩走5公分寬護欄驚呆路人

記者魏有德／綜合報導

河南洛陽昨（27）日出現暴雨，短時間內全市陷入一片積水當中，水深一度觸及成人腰間，地下隧道也變成河道，部分在地下1樓的超市和商家淹水嚴重緊急停業。就在此時，有民眾拍下一名穿著長裙白襪的女子，平衡感極佳的走在約5公分寬道路汽車分隔護欄上，下方則是宛如河流的積水，讓人捏出一把冷汗。

▲河南洛陽暴雨，女子走在道路護欄上秀極佳平衡感。（圖／翻攝微博）

▲河南洛陽暴雨淹水，女子走在道路護欄上秀極佳平衡感。（圖／翻攝微博）

根據民眾拍下的影片顯示，這名長髮女子右手提著一片黑色物體，左手扶著靠在腰間斜背的皮包，從鏡頭的右方踩著車道護欄往左方移動，道路的積水淹到汽車車輪附近，跌落下去仍會有生命危險。過程中，女子僅憑著優越的平衡感，在5公分寬的護欄上緩步前進，驚呆一旁的路人。

▲河南洛陽暴雨，女子走在道路護欄上秀極佳平衡感。（圖／翻攝微博）

▲女子穩健的步伐驚呆一旁觀看的路人。（圖／翻攝微博）

網友看到後紛紛表示，「這女俠功夫了得」；「估計是練平衡木的」；「應該是學舞蹈的，身材和步伐都挺明顯的」；「知道少林寺為啥非得要建在河南了嗎」；「非專業人士不要模仿，掉下去就是另一條新聞了」。

▲河南洛陽暴雨，女子走在道路護欄上秀極佳平衡感。（圖／翻攝微博）

▲洛陽暴雨積水，水勢不斷湧入某社區地下一樓超市。（圖／翻攝微博）

據了解，洛陽27日發出暴雨紅色警報，瀍河區、老城區、洛龍區降雨量將達100毫米（公釐）以上且降雨可能持續。暴雨出現後迅速形成大範圍淹水的情況，當地有社區門口積水，水勢像瀑布般順著樓梯往下流，湧進地下一樓的一間超市；市區內多處隧道也積水嚴重，路面積水最深處觸及成人腰間，公共交通一度受阻。

►餐桌可折疊還有3種功能！原價破萬元下殺7480元太超值　讓小宅生活更美好

ET快訊
Fed升息3碼「台灣會跟進」？　專家曝兩大因素
新娘是鐵粉！「超大咖歌手」現身婚禮　台下賓客嚇：像作夢
瘋傳汪小菲、張穎穎「正面牽手照」！　網驚：認愛了？
超兇游泳教練！　網神出IG下課私照激辣
快訊／潘懷宗「今立即解職」　民進黨落選頭遞補北市議員
新婚1年產下1子！　她喊「回娘家一下」消失40年
綠島石朗海域變生物屠宰場！「4座足球場」珊瑚全毀
美獄警放男囚進女子監獄「性侵2小時」！　28女受害

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

河南爆「開車隨機撞人」至少31傷！目擊者：排隊等待檢測突遭撞飛

高手在民間！ 洛陽暴雨積水及腰...白襪女穩走5公分寬護欄驚呆路人

陸媒關注：裴洛西「亞洲行」未列台灣　強化「美軍媒稱台海危機」

石家莊頒布禁狗令「全面撲殺犬隻」引爆民憤！官方急取消文件

「大白」志願者助跑飛踹排隊者　卡民眾身上重摔直接芭比Q了

石家莊一區爆「利什曼原蟲症」　宣布3年禁養狗、全面捕殺流浪犬

家境貧困拼養家…22歲OL「連5天加班」全身青紫倒下　搶救27天亡

美海軍艦艇要超過500艘？　陸官媒：「2045規劃」劍指中國

習近平親授單位「榮譽稱號」　前身為擊落U-2偵察機的神秘「543」部隊

最怕奶茶吸不上來！女從嘴取出異物嚇到彈跳　加料壁虎乾屍

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

交往韓團偶像被說假！小S班底：冰山一角　「健志看上她哪裡？」...女友甜蜜回應

恭喜！45歲海芬「宣布懷孕」秀超音波照　曾說「兩年內一定要生」做到了

餐桌上驚見「肥短萌手」披薩怪客！　牠狂撈撈不到...網笑翻：手太短啦XD

天氣熱萌喵被爸剃毛！ 背上長角化身「貓吉拉」

《魷魚遊戲》反派許成泰是太妍粉絲　要求「不坐旁邊」害羞握手狂發抖XD

河南爆「開車隨機撞人」至少31傷！目擊者：排隊等待檢測突遭撞飛

高手在民間！ 洛陽暴雨積水及腰...白襪女穩走5公分寬護欄驚呆路人

陸媒關注：裴洛西「亞洲行」未列台灣　強化「美軍媒稱台海危機」

石家莊頒布禁狗令「全面撲殺犬隻」引爆民憤！官方急取消文件

「大白」志願者助跑飛踹排隊者　卡民眾身上重摔直接芭比Q了

石家莊一區爆「利什曼原蟲症」　宣布3年禁養狗、全面捕殺流浪犬

家境貧困拼養家…22歲OL「連5天加班」全身青紫倒下　搶救27天亡

美海軍艦艇要超過500艘？　陸官媒：「2045規劃」劍指中國

習近平親授單位「榮譽稱號」　前身為擊落U-2偵察機的神秘「543」部隊

最怕奶茶吸不上來！女從嘴取出異物嚇到彈跳　加料壁虎乾屍

張善政讚余正煌：正直的公務員　轟民進黨操縱教育價值

貨櫃三雄跌約2%、台積電跌1元守住500！　台股翻黑挫29點收在14891

童年陰影！鬼月盤點經典恐怖片　網推爆「這部」：看完不敢吃肉

《禹英禑》第9集收視破15%！虎鯨背鰭下垂身世悲慘　受虐33年殺3人

國中學歷當密醫！幫病患補牙裝假牙　彰化男判刑7月沒收2548萬

Fed再度升息3碼！將衝擊我國經濟　QA一次看

谷歌母公司Alphabet財報出爐！Q2搜尋廣告年增14％　股價漲逾7％

她裝人工關節突「腳軟」倒斑馬線　女警圍三角錐防二度傷害

衛斯布魯克瞧不起湖人新教頭？名嘴：他今年不會開心的

瘋砍女友60刀奪命狡辯「義憤殺人」　家暴男謊言被戳破二審判無期

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

大陸熱門新聞

10年相親100次全被打槍！34歲男怨女性太現實

胡錫進警告：裴洛西訪台美軍航艦將被殲滅

浙江發現神秘光點飛行物　直線排列又突消失

「正妹警花」性愛片遭瘋傳　網看呆

高手在民間！ 洛陽暴雨積水及腰...白襪女穩走5公分寬護欄驚呆路人

家境貧困拼養家…22歲OL連5天加班猝死

兩岸菁英學子開跑　Go Go Future

陸媒關注：裴洛西行程曝光未見台灣

女子穿「馬面裙」逛杭州迪奧拍片被制止 文化挪用與抄襲引熱議

向佐視訊女網紅曾出演《三十而已》 閨蜜爆料對話曝

140名孩童上完游泳課集體發燒　一查泳池出狀況

石家莊頒布禁狗令…禁養狗3年全面捕殺浪犬

石家莊井陘礦區：3年禁養狗、全面捕殺流浪犬

小學女遭國中男拉巷弄性侵！震撼畫面曝

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

本土劇女星翻垃圾桶「撿吃剩便當」

清大鵝鑾鼻公園考古 挖出約4000年前文資

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

明天鬼門開！4星座財運超旺　天秤可換工作了

即／聯準會宣布升息3碼

10年相親100次全被打槍！34歲男怨女性太現實

太喜歡去宜蘭玩！先生「1提議」一票驚勸退

Netflix八月上架神作！粉絲淚推：等10年了

怪手如何上大樓屋頂？「真相」曝光

林智堅律師2年前狠批李眉蓁論文案　雙標全打臉

坐火車踢到椅背　前座萌貓轉頭怒視

高雄阿嬤對戰30秒　她超狠一擊讓對手倒地

媽老要錢　女兒菜刀插母背還錄影

桑達今將生成！　全台防「大量雨勢」時間曝

更多

最夯影音

更多
少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根
越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面