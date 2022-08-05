3區今午後防雷雨彈　父親節又有颱風攪局？氣象局給答案

記者李姿慧／台北報導

受太平洋高壓影響，今(8/5)起到周日(8/7)台灣高溫炎熱，大台北地區、各地山區和中南部易有午後雷陣雨，下周一(8/8)過後可能有熱帶低氣壓生成機率。氣象局表示，過往8月生成颱風數平均有5.53個，是所有月份中最高，8月8日父親節前後歷年曾發布過5次陸上颱風警報，颱風8月似乎明顯易影響台灣。

▲氣象局預報員劉沛滕說明未來一周天氣。（圖／記者許靖騏攝）

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氣象局預報員劉沛滕表示，今(8/5)天到周日(8/7)三天，台灣各地多雲到晴，高溫炎熱，中午過後，大台北地區、各地山區、中南部地區易有午後雷陣雨發生，西半部高溫普遍在35度左右或以上，東半部、大台北、南部地區有局部36度以上高溫機率。

▲氣象局預報員劉沛滕說明天氣。（圖／記者許靖騏攝）

劉沛滕說，下周一(8/8)之後，受南方雲系影響，東南部、恆春半島、花蓮開始有局部降雨，其他地區多雲到晴易有午後雷陣雨；由於低壓帶已經遠離到南海，甚至部分雲系到中國華南，台灣受太平洋高壓影響，白天雲量不多，太陽比較大時有明顯紫外線，中午前後高溫炎熱，中午過後台灣上空對流雲系發展，各地山區、大台北、中南部地區有明顯午後雷陣雨，中南部會有較大雨勢。

至於下周是否會有颱風生成，劉沛滕說，下周一(8/8)之後，南海大致都是低壓環流，大部分都有對流雲系，明顯有可能生成熱帶擾動，菲律賓西邊海面上可能會有明顯對流發生，有生成熱帶低氣壓機率，未來發展情況仍要觀察，南海比較不穩定，但對台灣天氣影響不會太大，花蓮、台東、恆春半島要留意有局部降雨。

▲氣象局預報員劉沛滕。（圖／記者許靖騏攝）

針對8/8父親節似乎容易遇上颱風，劉沛滕指出，根據1年統計，8月颱風生成個數平均5.53個，是所有月份平均數最高，8月發生颱風警報滿正常，8/8父親節前後歷年有發布6次陸上颱風警報，颱風似乎8月比較明顯易影響到台灣。

由於8/7為立秋，氣象局表示，因還是在8月初期，台灣氣候比較熱，周日前後仍以高溫炎熱天氣為主，近期高壓影響和高壓邊緣要留意午後雷陣雨。