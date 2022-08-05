愛河強風害洩氣！「貓爪抓」爬上岸　網笑：喝珍奶吃冰胖過頭

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府於愛河灣推出「聊療漂漂河」活動，將6大LINE人氣貼圖化身巨大充氣裝置藝術，成為療癒可愛的景致。不過昨（４日）午後颳起強風，「貓爪抓」因此洩氣，文化局表示，廠商正進行維護作業，「貓爪抓」將盡快和大家見面。

▲人氣貼圖「貓爪抓」在愛河灣上愜意地吃冰棒喝珍奶。（圖／翻攝自高雄點）

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為迎接2022臺灣文博會及台灣設計展在高雄，市府首度集結6位來自高雄「台灣IP」超人氣貼圖明星作為活動大使，讓LINE聊天室中的虛擬角色立體化、巨大化，在愛河灣迎接後疫情時代即將到訪高雄的旅客。

▲▼超人氣貼圖明星出沒高雄愛河灣，軟爛小海豹、PP mini小小企鵝萌翻天。（圖／記者許宥孺攝）

由超人氣貼圖「無所事事的小海豹」打頭陣，以一貫的軟爛姿態漂浮在愛河灣上，首度曝光就造成大轟動。接著「PP mini小小企鵝」、「ㄇㄚˊ幾兔」、「豆卡頻道」、喝珍奶的「貓爪抓」、游泳的「塔仔不正經」也陸續下水，成為高雄目前最熱門的打卡拍照景點。

不過昨日傳出因港區風勢大，造成人氣貼圖「貓爪抓」氣球受損，「目前暫停演出」。文化局副局長簡美玲表示，昨日因港區瞬間風勢強大，導致「貓爪抓」有點受損，目前廠商正進行調整維護作業，如相關條件許可，神氣十足的「貓爪抓」將盡快在愛河灣上和大家見面。

▲▼人氣貼圖「貓爪抓」洩氣。（圖／翻攝自高雄點）

網友紛紛表示，「貓爪抓坐太久要起來伸懶腰了」、「貓貓果然是最調皮的生物」、「確定不是喝珍奶吃冰棒胖過頭，才消風的嗎」、「幸好都拍到了」、「難怪剛剛搭輕軌經過只剩下珍奶⋯⋯」、「巴比Q了 幸好已追到」、「會不會爪太長自己把自己抓破了」。工程公司也搞笑回應：「目前還在手術室裡，明天過後才有消息」。