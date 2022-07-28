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姊妹花離奇雙亡！逃澳洲求庇護卻詭死家中　1個月沒人發現成腐屍

▲▼ 沙烏地阿拉伯一對姊妹逃到澳洲，卻被發現雙雙身亡。（圖／NSW Police Force）

▲ 沙烏地阿拉伯一對姊妹逃到澳洲，卻被發現雙雙身亡。（圖／NSW Police Force）

記者陳宛貞／綜合外電報導

沙烏地阿拉伯一對年輕姊妹5年前逃離家鄉，赴澳洲申請庇護，今年6月卻被發現離奇陳屍在雪梨的公寓內，被找到時遺體已經開始腐爛，據信死亡已有一個月左右，身上皆無外傷，死因至今成謎，令調查人員一頭霧水。

綜合CNN、《每日郵報》報導，24歲的阿絲拉（Asra Abdullah Alsehli）和23歲妹妹阿蔓兒（Amaal Abdullah Alsehli）2017年從沙國飛抵澳洲，住在澳洲雪梨西南部郊區一棟公寓，6月7日被警方發現雙雙陳屍家中，分別倒在不同臥室，現場沒有強行闖入的跡象，經過調查及驗屍，至今未發現明確死因。

調查人員認為，她們早在5月初就已死亡，卻沒有任何人通報或注意到這對姊妹失蹤，直到房東因收不到房租報警，警方破門才發現遺體。這名房東今年5月便曾試圖控告阿蔓兒積欠房租，但不知道她們當時可能已經死亡。

根據澳媒報導，阿絲拉及阿蔓兒在澳洲並無親友，2018年曾註冊商標，確切職業不明，但她們似乎沒有經濟上的困擾，駕駛一輛黑色BNW跑車，公寓租金也不低。附近鄰居對這起案件表示震驚，但因二人不太與外人接觸，對她們不甚了解。

新南威爾斯州警方27日聲明表示，儘管進行廣泛調查，仍無法確定二人是如何死亡。警方也向CNN證實，她們是非正常（unusual）死亡，因為二人都沒有受傷跡象，希望知道線索的民眾主動向警方舉報。

消息人士透露，這對姊妹和一個難民服務機構聯絡5年，該機構協助外國人逃離迫害，尋求庇護。她們被指是在母國受到迫害，因此在僅19歲、18歲時逃到澳洲。澳洲一名警探27日則宣稱，沒有任何資訊表明她們當年是從家鄉逃離，警方已和她們在沙國的家屬取得聯絡，家屬正協助調查，也沒有跡象表明他們是嫌疑人。

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