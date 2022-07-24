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精蟲上腦！澳洲情侶公然在法庭「啪啪」3次　荒淫過程全被拍慘了

▲▼澳洲一對年輕情侶因難忍性慾，公然在法庭3次發生性行為而被判刑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲澳洲一對年輕情侶因難忍性慾，公然在法庭3次發生性行為而被判刑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

澳洲最近傳出了一件震驚法律界的奇事，一對被性慾沖昏腦的年輕情侶，竟在開庭前，當眾在公開場合發生性行為3次。法院在上個月判定，2人的行為實在是「令人髮指」，因此2人必須分別進行60個小時的社區服務，為他們「愚蠢的行為」付出代價。

綜合當地媒體報導，19歲的莉丁（Shameka Julie Leeding）因涉及另一宗案件，6月28日在20歲男友奎因（Jake James Quinn）的陪同下，到圖文巴地方法院（Toowoomba Magistrates）出庭。不料，這對年輕男女在等候開庭時，居然難以控制性慾，公然在公共等候區熱吻起來，而且莉丁還直接撩起裙子，跨坐在奎因的大腿上來回搖擺。

2人荒淫的舉止被監控拍下後，立刻遭警衛前來阻止，但警衛離開後，慾火焚身的奎因就再次公然露鳥，而莉丁也用裙子掩蓋他們的行為，假裝坐在奎因的身上蠕動，毫不顧忌地再次在公開場合打野炮，直到警衛3度前去阻止2人的行為時，莉丁才終於站起來用雙臂擋住警衛的視線，而奎因則趁機將衣服穿好。

這對小情侶在6月30日被警方通知出庭，為他們在公眾場所做出不雅行為負責，而當時監控拍下的畫面也都成為了證據。莉丁與奎因2人當庭認罪，而他們的代表律師則解釋，2人當眾發生性關係的行為並非蓄意為之，只是因為「年輕人太衝動」，情到濃時一時忽略了這「愚蠢而不恰當的錯誤行為」並不得體。

然而法官認為，她從未聽說過法院會發生這樣的事，而且相關行為實在「令人髮指」，最後判決2人分別進行60個小時的社區服務。

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小情侶公然在法庭「啪啪」3次　荒淫過程全被拍

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