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他狠殺模特女友「屍塞塑膠袋」丟樹叢！　還騙失蹤哭求鄰居幫助

▲▼澳洲43歲模特兒庫瑪爾（Shereen Kumar）疑似遭男友殺害棄屍。（圖／翻攝自Facebook／Shereen Kumar）

▲澳洲43歲模特兒庫瑪爾（Shereen Kumar）疑似遭男友殺害棄屍。（圖／翻攝自Facebook，下同）

記者張方瑀／綜合報導

澳洲43歲模特兒庫瑪爾（Shereen Kumar）失蹤多日後，被發現死在家中附近的樹林中，屍體還被裝在塑膠袋裡面，而她的伴侶被依謀殺罪逮補。恐怖的是，伴侶在庫瑪爾失蹤後立刻向媒體求助，並供稱兩人吵架後，庫瑪爾只穿著睡衣跟睡袍就衝出門，讓他非常擔心。

根據《每日郵報》報導，庫瑪爾和37歲的伴侶卡力諾（Vincent Carlino）在3個月前搬到位於雪梨西北部的杜拉爾（Dural），並一起創立了遛狗服務公司「Mad Dogs & Englishmen」，結果庫瑪爾在21日晚間9時左右卻離奇失蹤，卡力諾也立刻向鄰居與媒體求助。

▲▼澳洲43歲模特兒庫瑪爾（Shereen Kumar）疑似遭男友殺害棄屍。（圖／翻攝自Facebook／Shereen Kumar）

卡力諾供稱，庫瑪爾患有憂鬱症，當天兩人吵了一架之後，她穿著睡衣和睡袍就衝出門，連手機都沒有帶，「她離開了，沒有帶走手機也沒有開車，我非常擔心，我已經告訴警方所有她可能會去的地方。」不過，鄰居早就對此說法存疑，因為當天晚上天氣非常冷還下著雨，門口路段也沒有任何路燈，且受到連日降雨影響，路面都是泥濘，很難想像會有人在這時候只穿睡衣跑出門。

結果警方23日下午發現了庫瑪爾裝在塑膠袋裡的屍體，且距離其住家僅4分鐘的路程，而過了幾個小時後，卡力諾在家中被依家庭暴力謀殺罪名逮補，他的律師也未申請保釋，目前正在等待更多證據，警方也正全力調查中。

據了解，庫瑪爾除了和卡力諾一起創辦遛狗公司外，還是一名業餘的模特兒，曾替法國時尚雜誌《Malvie》、荷蘭時尚雜誌《Selin》拍攝照片。

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