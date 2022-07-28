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家境貧困拼養家…22歲OL「連5天加班」全身青紫倒下　搶救27天亡

▲▼22歲女連續加班猝死。（圖／翻攝自極目新聞）

▲22歲女連續加班猝死。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

杭州一名22歲OL日前連續四五天熬夜加班，突發疾病進ICU搶救，引發網友關注。7月27日，女孩家屬處了解到，女孩已於7月26日不幸離世。

據《極目新聞》報導，7月9日，浙江大學醫學院附屬第二醫院急診室接診了一名22歲女孩。她連續四五天，每天熬夜加班到凌晨四五點，結果猝死，被同事送到醫院時已經心跳呼吸驟停，在急診ICU搶救了多日仍未脫離危險。

該女孩剛工作沒多久，在一家互聯網公司做網路運營工作。醫師盧驍表示，女孩被送到急診室時已經沒有了意識，進一步檢查發現沒有了心跳和呼吸，渾身皮膚已經發紫，病人的情況很危急，診斷可能是「心肌炎引起猝死」。

女孩姪女表示，女孩的哥哥10年前因車禍去世， 她獨自承擔起家中的債務，為此拼命工作。堂哥也表示，她一直熬夜加班，事發前還出現了感冒、胸悶不適的症狀，受父親和公司催促才決定請假看病在家休息。

女孩被送往醫院搶救時，因其父母難於支付醫療費用，公司以欠條形式幫其墊付了10萬（人民幣，下同），募集數萬元後不再幫助。對於後續處理，公司高管表示，沒有什麼好說的，有事可以找公司法務。

事發後，女孩父親也多次通過社交平台發布求助影片。相關影片顯示，他們是江西人，家裡貸款讓女孩讀大學，女孩想著盡快減輕家裡負擔努力工作，由於女孩病情嚴重，院方考慮心臟移植手術，但家裡無法承擔巨額費用，故發布影片向熱心網友求助。之後，網上也有很多熱心網友為女孩提供了支持和幫助。

27日，醫師盧驍在社交平台發布了影片。影片中，他向家屬說明，女孩的情況已不適合再搶救，安慰家屬讓女孩安靜離去，「這種和家屬談話其實是非常痛苦的事情，家屬很痛苦，醫生也很痛苦。」

7月27日，家屬透露，女孩已於7月26日下午離世，目前家屬正在杭州辦理出院手續。父親也在社交平台留言稱，「我的孩子2022年7月26日最終還是拋下我們兩個孤苦伶仃的老人，謝謝大家這段時間的幫助，希望所有的孩子們所有的好心人一定要愛護自己的身體，打拼奮鬥也要照顧好自己！謝謝大家。」

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