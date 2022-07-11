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大陸 大陸焦點 特派現場

19歲少年打完籃球狂灌冰飲！5分鐘後「胸口絞痛」猝死

▲▼籃球示意圖（圖／取自免費圖庫Pexel.com）

▲小輝打完籃球後狂灌冰飲，結果猝死。（示意圖／免費圖庫Pexel）

記者柯振中／綜合報導

運動過後喝冰涼的飲料相當舒暢，但小心身體受不了！福建福州19歲的少年小輝（化名）日前剛考完高考，沒想到近日因為天氣炎熱，打完球後直接喝掉整瓶冰飲，結果送醫不治身亡，引起社會震驚。

綜合陸媒報導，小輝剛考完今年的高考，為了保持運動習慣，堅持每天打籃球，因為近日天氣炎熱，小輝打完球以後，直接將冰涼的飲料一口乾掉，整瓶喝得不剩，沒想到過了不到5分鐘，小輝開始胸悶、陣痛，只能在旁邊休息。

儘管人在場邊休息，小輝的狀況仍愈來愈差，嚇得同行的球友立刻打電話叫救護車。遺憾的是，小輝被送往醫院搶救，最終仍不治身亡，經過診斷後，確定為突發性心肌梗塞。

▼小輝喝完冰涼的飲料，不到5分鐘開始胸悶、陣痛，症狀愈來愈嚴重。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲▼汽水,可樂,冰塊,飲料,冷飲。（圖／翻攝自pixabay）

對此，福建中醫藥大學睡眠科副主任余運影表示，夏天氣溫高的時候，人體血管處於擴張狀態，若是運動後馬上喝入大量溫度極低的冷飲，或是立刻吹冷氣、洗冷水澡，可能會導致全身血管受到刺激、進而收縮。

余運影說，因為血壓突然升高，血液黏稠度也變高，可能出現凝血的狀況，進而引發血管堵塞，最終導致心絞痛、心肌梗塞。

余運影也建議，夏天的時候，室內冷氣的溫度不宜太低，尤其是辦公室，如果溫度設定太低，恐怕增加心肌梗塞的風險，運動後也要休息個3到5分鐘，等心率相對平穩後再喝冷飲，若真的忍不住，也要先將飲料含在口中，等到回溫後再吞入，並小口、小口喝。

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