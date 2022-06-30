陸解封迎來「報復性旅遊」　旅行社員工「天天加班到3點」

▲大陸放寬防疫措施，許多民眾都計劃了旅遊行程。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸多項防疫措施近期均放寬，沉寂已久的旅遊業再度復甦，預定跟團的旅客數量瞬間暴增了5、6倍，許多旅行社的員工都忙翻，天天加班到凌晨3點，甚至有不少這兩年轉行離開旅遊業的老手打算回鍋。

根據《紅星新聞》報導，隨著各地中高考結束，以及在各項旅行政策的利多消息刺激下，大陸暑期旅遊市場漸漸熱了起來，相關旅遊產品價格也有上漲趨勢。

雲南一間旅行社的員工指出，最近來預定跟團遊的人多了五六倍，幾乎每天都加班到凌晨3點，可以明顯感覺到，前來諮詢的遊客從6月18日後就漸漸多了起來，其中大部分是家庭出遊。

新疆的旅遊業者也說，5月底，他古麗所在的旅行社開始復工，在復工的同時就推出了「暑期遊」產品，如今「暑班」團已經達到每天一班的頻率。

同樣忙碌的還有上海的攝影師，他提到，上海迪士尼宣布恢復營業後，迪士尼的親子照備受歡迎，他的工作室7月份4個週末的迪士尼樂園拍攝席位已經全部約滿。

根據「去哪兒」平台數據，6月25日至26日，飛赴海南的客流量環比上週末幾乎翻倍，其中，上海至三亞出票量增加近1.5倍。「攜程」平台的一組數據也顯示，6月25日至26日，機票搜索熱度環比前一個週末提升近20%，截至6月26日，6月下旬整體訂單環比上個月同期增長超過80%，對比需求較弱的4月提升近130%。

成都一間旅行社的部門經理表示，近期防疫政策的鬆綁，對跨省遊市場無疑是一針「強心劑」，有前兩年轉行去做保險、業務的同行都在討論回歸旅遊行業。

大陸知名主題遊OTA平台「遊俠客」成都站的總經理表示，最近兩年，公司的部分重心轉向了周邊遊，但隨著疫情好轉、限制放鬆，6月以來，公司的長線遊業務有了明顯增長，「從中長期來看，我們對旅遊業仍然抱有很高的期望。」