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金正恩嗆100%殲滅南韓！點名尹錫悅「勿輕舉妄動」：不要只會靠美國

▲▼金正恩27日晚間在平壤祖國解放戰爭勝利紀念塔前發表演說，談話中針對南韓帶有濃厚的強烈警告意味。（圖／路透社）

▲金正恩27日晚間在平壤祖國解放戰爭勝利紀念塔前發表演說，談話中針對南韓帶有濃厚的強烈警告意味。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）昨（27）日適逢69周年戰勝節（韓戰停戰協定簽署），針對即將於8月展開的大規模美韓聯合軍演，以及南韓尹錫悅政府亟欲強化飛彈系統攔截北韓軍事威脅，北韓最高領導人金正恩在演說中花了一大半時間威脅南韓，警告南韓尹錫悅政府若試圖針對北韓採取「先發制人」的軍事行動，則尹錫悅政權與軍隊必然招致全滅。

根據北韓《朝中社》今（28）日報導，長達19天未在官方媒體露面的金正恩於27日晚間攜手妻子李雪主共同前往平壤祖國解放戰爭勝利紀念塔，在「戰勝節」紀念典禮上發表演說，其中針對南韓尹錫悅政府的部份佔了演說中相當多的時間，這也是自從尹錫悅政府今年5月正式上台後，金正恩首次針對尹錫悅指名道姓、發表極具威脅性的談話。

金正恩使用強烈的措辭嚴正警告，「南朝鮮（南韓）政權與軍方若盤算與我方（北韓）展開軍事對決、採取任何特定方式針對我方軍事力量『先發制人』，或是摧毀我方軍事實力，那麼必定相當危險！若進行如此危險的盤算，則（南韓尹錫悅政府）將會立刻被強烈嚴懲，尹錫悅政權與軍隊必然招致被我方殲滅的結果！」

▲▼神隱19天的金正恩，27日晚間攜李雪主出席戰勝節演說活動。（圖／路透社）

▲神隱19天的金正恩，27日晚間攜李雪主出席戰勝節演說活動。（圖／路透社）

金正恩表示，「我方無法再坐視尹錫悅與其軍事流氓所表現出的醜態了！若持續放任（南韓）以我方（北韓）的自衛主權說嘴、威脅我方的安全，激起半島軍事緊張，則他們必然得付出相應的代價。目前我方的武裝能力已做好隨時應對危機的準備，我國的核戰爭遏阻力以及絕對自主能力，忠實、正確、且迅速地履行自我使命，隨時做好被動員的準備。」

金正恩在演說中譴責南韓尹錫悅政府，稱尹錫悅政府是依附美國敵視朝鮮（北韓）政策、極為惡劣的保守派政權，表示尹錫悅政府在聲稱維護和平時只會強調「依靠軍事力量」，在美國的核保護傘下虛張聲勢，以遮掩南韓應對北韓時所呈現的軍事劣勢。

針對美國的軍事威脅與制裁手段，金正恩在演說中警告美國，「我再次重申，我方已徹底準備好與美國展開軍事衝突，若美國持續詆毀我國的形象、嚴重侵害我國的國家安全與根本利益，則必須面臨危機與不安。美帝（美國）美其名強化同盟關係，實則煽動南朝鮮（南韓）當局作出自殺性的反共和國（北韓）對決。美國至今尚未停止針對我共和國的敵對行為。」

▲▼金正恩演說時使用警告性意味濃厚的措辭警告南韓、美國。（圖／路透社）

▲金正恩演說時使用警告性意味濃厚的措辭警告南韓、美國。（圖／路透社）

針對大規模美韓聯合軍演，金正恩稱該軍演嚴重威脅北韓國防安全，表示如此「雙重性」的姿態不僅是強盜行為，同時也讓朝美關係（北韓與美國）陷入無法挽回的敵對狀態。

根據南韓《韓聯社》分析，此次演說內容是金正恩首次針對南韓尹錫悅政府發表的談話，從「我們明確記住尹錫悅掌權前與掌權後的各種妄言與醜態」的內容來看，金正恩不以總統或南朝鮮當局者、南朝鮮領導人來稱呼尹錫悅，而是直呼尹錫悅姓名，突顯出北韓對南韓如今的尹錫悅政府（保守派政權）的強烈敵視。

▲▼神隱19天的金正恩，27日上午參謁祖國解放戰爭參戰烈士墓。（圖／路透社）

▲神隱19天的金正恩，27日上午參謁祖國解放戰爭參戰烈士墓。（圖／路透社）

南韓《紐西斯通訊社》則指出，北韓金正恩的談話內容，顯示出兩韓關係、美朝關係陷入「強對強」的情勢恐怕已不可避免。專家認為，前朝文在寅政府雖然因南北韓對話、新冠疫情影響下而中斷大規模的美韓軍演，不過如今隨著尹錫悅政府屢次強調恢復大規模美韓軍演，平壤當局恐將不惜以一切手段極力挽回。

南韓北韓大學院副總長梁茂進（양모진）則認為，北韓談話內容帶有濃厚的警告性訊息，顯示未來南北韓、美朝關係重啟對話的可能性相當低，北韓可能以8月大規模美韓聯合軍演為藉口，試射導彈挑釁、甚至進行第7次核試。

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