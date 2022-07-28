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10年相親100次…34歲男師「全被打槍」無奈曝原因　媽崩潰神吐槽

▲▼34歲男師10年相親100次。（圖／翻攝自影片）

▲34歲男師10年相親100次。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

重慶一名34歲男老師10年相親100 次的影片，25日登上微博熱搜，引發了上萬網友的關注。影片中，一男子自述單身煩惱。他叫許明偉，至今沒有談過戀愛，「媽媽平時催婚的時候總是說『你這輩子注定打光棍』。」影片中，許明偉無奈稱，「也可能是為了激勵我，她說我喜歡的類型這輩子都不可能找著了，所以只要是個女的就結婚吧，就不挑了。」

據《山東商報》報導，盡管如此，許明偉還是在影片裡簡單表達了自己的理想型特質，「我想找個溫柔賢惠、善解人意的女性。」

影片描述，許明偉身高168公分，是一名老師，主要講授計算機軟體課程，月薪五六千元（人民幣，下同）。他名下沒有房產，平時住在母親家中，在自己三四歲時，父母就離婚了，所以許明偉一直非常渴望家庭的溫暖。

為了尋找意中人，許明偉從22、23歲，大學畢業就開始相親，過去10年已經相親了上百次，但都無果而終，還花上萬元去過婚友社也未起任何效果。現在，週末只要有空，他就會去相親角（編按：未婚子女的父母與婚仲一同聚集在公園裡，用擺攤的形式推銷自家的孩子）之類的地方轉轉。

許明偉說，在意自己身高的相親對象有很多，「在意我身高的女孩子非常多，她們都要求男性身高在175公分到180公分之間，但是我都不到170。」

除以上原因以外，許明偉說，現在的女性比較現實，要求也苛刻，「有次相親，我想和對方吃個飯，看看電影，散散步，聊聊天，但對方卻提出先去看看我的房子。」

▲▼34歲男師10年相親100次。（圖／翻攝自影片）

對此，徐明偉感到非常驚訝，還有的女性見面就直接問薪資多少，「還連問兩遍。」許明偉說出自己的月薪後，對方回「我們不合適」。

現在，34歲的許明偉還是單身，他也非常著急，「單身生活很孤獨，我是單親家庭長大的，十分渴望家庭的溫暖。如果我有女朋友，我會承擔起男人的責任，會百分之百為這個家庭付出。」

影片中，許明偉還表示，願意放棄現在的工作，重新尋找合適的崗位以便更好地陪伴另一半。他說，自己身體素質很好，擅長各種運動，可以為了家庭去打拼事業。

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