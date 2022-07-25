婚友社豔遇「當晚就車震」！正妹回家就變臉　他被控性侵入獄3年

▲案發當晚，小邸與王英的聊天紀錄。（圖／翻攝自華商報）

記者鄭思楠／綜合報導

唐山一家婚友社2018年2月給當地一年輕男子小邸（本文皆為化名），介紹了25歲的女孩王英。見面後雙方都比較滿意，當晚兩人在車上發生關係。7天後，小邸因涉嫌性侵被刑拘。當年12月，灤南縣法院以性侵罪判處小邸有期徒刑三年。入獄三年來，小邸堅持不認罪，出獄後也不斷為自己申冤，目前案子已經被裁定進行再審。

據《華商報》報導，「寧肯不減刑，我也不認罪」，小邸服刑期間一直讓家人為他申訴，「如果沒有這事，我會有一份不錯的工作，有自己的家庭。」提起自己的遭遇，小邸歎息不已。

綜合陸媒報導，上個世紀80年代末，小邸出生於河北省唐山市灤南縣一戶農民家庭。2008年退伍後，小邸做過幾份工作，後來考入河南一家單位。2018年春節探親期間，小邸欲通過當地婚友社找到自己的另一半。



2018年2月22日下午5時30分許，當地一家婚友社給小邸介紹了25歲的當地女孩王英（化名）。見面後，雙方都比較滿意。當晚，小邸請王英和婚友社老板等人一起吃飯。飯後，小邸開著哥哥的車載著王英到河邊玩。期間，兩人聊得很投機，在車上發生了性關係。之後，小邸將王英送回婚友社。

▲案發當晚，小邸與婚介所老板王男的聊天紀錄。（圖／翻攝自華商報）

小邸說，讓他沒有想到的是，當晚到家後，婚友社王姓老板給他打電話，說王英和他發生關係後，又不願意了，讓他拿幾萬元（人民幣，下同）補償王英。當晚，在王男的要求下，小邸返回婚友社，和王男等人一起來到王英住所商量如何解決問題。當晚，由於王英不願搭理小邸，而王男提出的補償數額小邸又不接受，最終不歡而散。

小邸家人說，第二天，王男帶著婚友社一男一女兩個人來到他們家，說小邸和王英認識當天一見鍾情，發生了關係，讓他們拿2萬元給王英作為補償。小邸認為王男等人是敲詐，不願意給錢。當天中午，王男打電話報警。



小邸說，此後幾天，他家人和王男等人多次溝通，先後被王男以各種名義要走數千元，並說他沒事了，可以安心上班了。但7天之後的2018年3月1日，因涉嫌性侵，他被當地警方刑事拘留，12天後被逮捕。



2018年6月1日，灤南縣檢察院以性侵罪對小邸提起公訴。檢方指控，2018年2月22日17時許，邸某（小邸）與王英通過婚友社相識並共進晚餐。當日20時許，邸某駕車載被害人王英到灤南縣某地勢偏僻處，意圖與王英發生性關係。在王英明確拒絕後，邸某使用按手、壓身體等手段，強行與王英發生了性關係。

▲小邸（右）服刑3年後出獄。（圖／翻攝自華商報）



法庭上，小邸拒不認罪，稱他沒有強迫王英，也沒有實施任何暴力，不構成性侵罪，「如果是性侵，王英當時肯定會反抗，回家後也會選擇報警，但她並沒有這樣做，而是委托婚友社老板王男以報警相威脅索要錢款，這難道不是敲詐嗎？」



灤南縣法院審理認為，被告人邸某違背婦女意志，以暴力手段強行與婦女發生關係，其行為已構成性侵罪。2018年12月29日，灤南縣法院一審以性侵罪判處小邸有期徒刑三年。小邸不服，提出上訴。2019年2月26日，唐山市中級人民法院二審裁定駁回上訴，維持原判。



小邸說，服刑期間，他堅持不認罪，一直讓家人為他申訴，「本來有減刑的機會，但減刑就要認罪，這是我無法接受的。寧肯不減刑，我也不能認罪。」



小邸家人表示，唐山中院二審裁定維持原判後，他們依然不服，繼續向唐山中院申訴。2019年11月28日，唐山中院以「原審判決認定事實清楚，證據確實、充分，適用法律正確」為由，駁回了他們的申訴。小邸家人不服，以「原裁判認定事實不清，證據不足，證據之間存在矛盾」為由，於2020年下半年依法向河北省高級人民法院提出申訴。



河北省高院審查認為，原裁判認定原審被告人邸某犯性侵罪的事實不清，證據不充分。2021年12月16日，河北省高院決定，指令唐山市中院另行組成合議庭對此案進行再審。而在此前的2021年2月28日，整整服刑3年後，小邸刑滿釋放。

7月23日，該案又有新進展，接河北省高級人民法院指令，7月21日，河北省唐山市中院對此案進行再審，涉案各方參加了庭審，庭審持續近一天時間，將擇期宣判。