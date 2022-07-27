影片悚入！4歲男童蹲地玩…被捲車底拖行輾壓「身體對半折」慘死

記者鄭思楠／綜合報導

重慶涪陵一男童近日蹲在人行道玩耍，不慎被車輛輾壓身亡。事發攝影機畫面顯示，男童慘被捲進車底，拖行了1公尺左右，最後身體對半折慘死，車輛輾過時甚至激烈晃動，但司機還是繼續開。附近商戶目擊慘況透露，司機開車前未觀察四周情況。

▲4歲男童蹲地玩被車輾過。（圖／翻攝自影片）

據《重慶廣告-第1眼》報導，7月24日中午12點左右，重慶涪陵區太極大道35號附近發生一起悲劇，一名男童蹲在人行道上玩耍時，不慎被捲進了一輛白色越野車的車底。

監視器畫面顯示，這輛停放在人行道上的白色越野車，先是倒車離開了車位，在前進過程中，未觀察到男童身影，直接行駛而過，導致男童被捲進車底，被拖行了1公尺左右。

附近商戶透露，當時車內有兩人，司機是一名女性，聽到周圍群眾的呼喊後才停下車，緊接著，坐在副駕駛的男子下車查看了情況。

▲4歲男童慘死。（圖／翻攝自影片）

附近商家表示，這名男童只有4歲，蹲在地上身形較矮，但司機在開車前，應該觀察四周情況，「我只看到奶奶把他抱起來後，鼻子那些到處都在流血。」商家還表示，男童的父母在外打工，平時跟著奶奶生活，孩子經常在附近獨自玩耍，事發時，男童的奶奶正在旁邊的一家公司食堂工作。

重慶涪陵區荔枝街道通報稱，事發後，警方和救護車都趕到了現場，但男童由於傷勢過重，最終不幸離世，肇事司機被警方帶走，目前善後事宜正在處理當中。通報提醒，再次提醒廣大駕駛員，車輛起步前，一定要認真觀察車身四周的情況，避免類似的悲劇再次上演，帶來不可挽回的結果。