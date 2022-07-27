後天鬼門開　「最不信禁忌」第1名曝光

記者陳俊宏／綜合報導

周五就是農曆七月「鬼門開」，命理專家小孟老師調查發現，民眾最不信的鬼月禁忌，第一名是「搭末班車」；另外，南部人較相信鬼月禁忌，中部地區排第二名，北部人較不相信。

小孟老師針對全台灣北中南十家命理店，透過來訪占卜的顧客現場發放問劵，調查653名喜愛算命的顧客發現，高達433位民眾不相信鬼月禁忌，並且仍會在鬼月前往禁忌的地方。

▼許多人農曆七月都會拜拜求平安。（圖／資料照）

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調查發現不信禁忌的433人，60%為23-32歲、30%為32-50歲、10%為50歲以上，這也顯示年輕族群與上班族群不太相信鬼月有那麼多禁忌；在相信鬼月禁忌的人，年齡層皆為50歲以上與15歲以下，顯示小孩與老人很相信鬼月禁忌。

小孟老師分析，小孩比較容易無膽被嚇到，老人則是受到長年文化所影響，簡單來說就是「寧可信其有」；在居住地的部分，南部人較相信鬼月禁忌，第二名相信的是中部地區，北部人較不相信。

尋問民眾對於各種禁忌中，哪些最無腦、最不相信：

第1名：鬼月搭末班車



部分原因是我只能在這時候搭車，不然沒車可搭。

▼末班車。（圖／翻攝pakutaso免費圖庫）



第2名：鬼月不去醫院



大多數人認為鬼月裡生病了，還是會想要看醫生。

▼醫院。（圖／資料照／記者姜國輝攝）



第3名：鬼月拍照



大多數人已經是手機重度使用者，因此大多會拿來拍照與視訊。

在不相信鬼月禁忌的人中，還比較相信的禁忌：

第1名：鬼月動工



大多數人還是認為，房子是要住的具有保值性，若要動工怕會吸引到穢氣，影響入住後的磁場。

第2名：鬼月開刀



大多數人仍然愛惜生命，因此擔心鬼月動刀不順影響身體，或發生生命安危。

小孟老師分析，為何高達7成年輕人今年不相信鬼月禁忌，主要是今年大家日子不好過，通貨膨脹、烏俄戰爭、疫情的緊張感、大環境不佳，世界每天上演不同變化，導致年輕人認為每個月都像鬼月，「鬼不可怕，窮比較可怕」，漸漸也不像過去這麼害怕鬼月來臨，甚至認為越禁忌越想嘗試，已經夠可憐了，還不享受當下。