南韓史上最大宗軍火外銷！　波蘭簽字採購近1700輛戰車、自走砲





▲波蘭向南韓採購近1000輛K2戰車。（圖／翻攝推特「@RyszardJonski」）

記者張靖榕／綜合外電報導

波蘭向南韓軍事大採購案敲定，波蘭國防部28日與南韓軍火製造商簽訂採購協議，宣布採購48架FA-50輕型攻擊機、648輛K9自走砲，以及980輛K2戰車；首批K2戰車與K9自走砲將在今年內交付波蘭，此次採購內容是用以填補和替換先前軍援烏克蘭舊式武器所留下的空缺。本次交易軍備總數大，南韓退將指出是國家有史以來最大宗的軍火出口案。

CNN報導，由「現代Rotem」製造的首批K2戰車180輛將在年底前運抵波蘭，其餘800輛升級版K2戰車將會在2026年於波蘭本土動工生產。由南華軍工巨擘韓華防務公司製造的K9自走砲，首批48輛也將在今年交付波蘭，其餘600輛將會自2024年起陸續交貨，2025年開始授權在波蘭本土生產。





▲波蘭將成南韓以外最多FA-50服役的國家。（圖／翻攝推特「@RyszardJonski」）

波蘭國防部表示，這些新到貨的武器裝備，將會取代該國先前軍援給烏克蘭的蘇聯製坦克，不過並未說明此次軍購案的交易總額。

FA-50攻擊機是由韓國航空宇宙產業（KIA）與美國軍工龍頭洛克希德馬丁公司聯合製造，由南韓空軍於2013年起裝備服役，至今系列款式已外銷至東南亞的泰國、菲律賓、印尼，以及南美洲的哥倫比亞，不過波蘭一次訂購48架，全部列裝後將成為南韓以外FA-50服役數量最多的國家。

波蘭將在明年6月前接收12架FA-50，之後陸續接收剩餘架次。南韓退將、特種部隊前指揮官全仁釩（Chun In-Bum）表示，此次是南韓史上最大的一宗軍火外銷案。