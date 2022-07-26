美拉南韓組「晶片四方聯盟」　陸：希望韓方多做有利中韓關係的事

▲美國總統拜登訪問南韓，特別參觀三星的晶片製造廠。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國邀請日本、台灣以及南韓一起組建「晶片四方聯盟」（Chip 4），但南韓官方態度謹慎，尚未給出答覆。對此，中國大陸外交部26日表示，中方反對人為推動產業轉移脫鉤，破壞國際貿易規則，割裂全球市場，「希望韓方秉持客觀公正立場，多做有利於中韓關係發展、有利於全球產業鏈供應鏈穩定的事。」

▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）



中國大陸外交部發言人趙立堅提到，全球產業鏈、供應鏈的形成和發展是市場規律作用的結果。加強產業鏈、供應鏈開放合作，防止碎片化，有利於有關各方和全世界，「中方反對人為推動產業轉移脫鉤，破壞國際貿易規則，割裂全球市場，中國和韓國互為重要合作夥伴，在兩國關係的發展過程中，雙方都獲得了巨大利益，實現了彼此成就。」

▼南韓晶片龍頭三星電子。（圖／路透社）



趙立堅指出，在疫情和全球經濟下行壓力很大的背景下，去年中韓雙邊貿易同比增長26.9%，達到3623.5億美元，這一數字超過韓美、韓日、韓歐貿易之和，「但就晶片貿易而言，韓國去年出口的晶片60%進入了中國市場。」

趙立堅強調，「我們希望韓方從自身長遠利益和公平開放的市場原則出發，秉持客觀公正立場，多做有利於中韓關係發展、有利於全球產業鏈供應鏈穩定的事。」