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烏總統顧問證實：俄軍拿下第二大發電廠

▲▼俄軍釋出格列戈爾斯克（Vuhlehirsk）燃煤電廠內部照 。（圖／翻攝推特） 

▲俄軍釋出格列戈爾斯克燃煤電廠內部照 。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄烏戰爭逾5個月，親俄民兵聲稱27日完全占領烏克蘭第二大發電廠，烏克蘭當局最初並未承認或否認，僅表示周邊戰鬥持續進行中，不過總統澤倫斯基顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）受訪時首度證實，俄軍「取得微小的戰略優勢」，拿下了第二大發電廠——烏格列戈爾斯克（Vuhlehirsk）燃煤電廠。

綜合外電報導，俄軍在烏東的緩慢推進中再拿下一個據點，阿列斯托維奇指出俄羅斯似乎正從進犯轉換成戰略性防守，透過戰術性攻擊，以削弱烏軍在頓內斯克工業區的進攻潛能。

阿列斯托維奇表示俄軍佔領第二大電廠，將讓烏東烏軍無法解法所有遭俄軍占領的烏克蘭領土，也就沒有籌碼喊話開重啟和平談判。

烏克蘭此前已表明將目標著眼於先收復烏南關鍵城市赫爾松（Kherson），從俄軍手上奪回被佔領數個月的地區。烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）此前發佈推文指出，俄羅斯正在將大量部隊調往赫爾松方向，但他並未提供任何其他進一步的細節。

阿列斯托維奇證實，俄軍正在對烏克蘭南部3個地區進行大規模部署軍隊，包括馬立波（Mariupol）在內，防範烏軍的全面反擊。

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