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烏克蘭3港恢復穀物出口作業　親俄部隊稱攻下電廠

▲▼雖然在戰爭期間，烏克蘭小麥收成仍高於預期。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭準備恢復小麥等穀物出口。（圖／達志影像／美聯社） 

文／中央社

烏克蘭與俄羅斯達成恢復穀物出口協議後，已在指定的3個黑海港口重啟作業；俄羅斯支持的軍隊宣稱已將烏克蘭第2大發電廠占領，但未獲烏克蘭當局證實。

● 黑海3港恢復穀物出口作業 伊斯坦堡協調中心啟用

烏克蘭27日表示，近日與俄羅斯達成恢復穀物出口協議後，已在指定的3個黑海港口重啟作業。土耳其則在伊斯坦堡正式啟用烏克蘭穀物出口聯合協調中心。

法新社報導，烏克蘭海軍在社群媒體發布聲明稱：「有關解除烏克蘭港口穀物出口封鎖一事，已經在敖德薩港（Odessa）、切爾諾莫斯克港（Chernomorsk）、皮夫登尼港（Pivdennyi）恢復有關作業。」

與此同時，土耳其27日依據聯合國協助達成的上述具里程碑意義協議，在伊斯坦堡正式啟用烏克蘭穀物出口聯合協調中心。這項協議目的在讓烏克蘭得以自俄羅斯2月入侵以來首次恢復對外運送穀物。

● 親俄部隊稱攻下烏克蘭第2大電廠 未獲證實

烏克蘭第2大發電廠的現況不明，俄羅斯支持的軍隊宣稱已將電廠毫髮無損地占領，但烏克蘭當局並未證實，只表示戰鬥還在附近進行中。

路透社報導，這座蘇聯時期興建的烏格列戈爾斯克（Vuhlehirsk）燃煤電廠位於烏克蘭東部，若經證實已遭占領，將是俄羅斯所稱「特別軍事行動」3個多禮拜以來的第一項戰略斬獲。

俄軍和俄國支持的部隊自7月初攻下烏東利西昌斯克市（Lysychansk）以來，一直難以在地面戰事獲得實質進展。

社群媒體上張貼的未經查證影片似乎顯示，俄國民間軍事公司瓦格那集團（Wagner Group）的傭兵在烏格列戈爾斯克電廠前擺姿勢。某些俄國國營媒體各自引述俄國所支持地方官員的話報導，這座電廠已遭攻占。

▲▼烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）在推特發文證實海馬斯（HIMARS）多管火箭已經送達。（圖／翻攝自twitter／Oleksii Reznikov）

▲烏克蘭正在使用海馬斯（HIMARS）多管火箭猛攻烏南。（圖／翻攝自twitter／Oleksii Reznikov）

● 烏用美援海馬士火箭猛攻 俄控制赫松關閉連外橋梁

國際傳真社與塔斯社27日報導，俄羅斯控制的烏克蘭赫松市（Kherson）遭美國提供的「海馬士多管火箭系統」（HIMARS）猛轟後，當局關閉赫松市內橫跨聶伯河（Dnieper）的唯一一座橋。

赫松當局告訴國際傳真社（Interfax），安東諾夫斯基（Antonovsky）大橋對民眾關閉，但其完整性並未遭到砲擊破壞。

烏克蘭從俄羅斯手中收復南方地區的反攻行動，可能會因為這座橋梁遭破壞而受益。

● 歐洲法院維持禁播俄媒RT法國台 克宮揚言報復

位於盧森堡的歐洲法院（ECJ）27日維持俄羅斯新聞頻道「今日俄羅斯法國台」（RT France）的禁播令；對此克里姆林宮揚言，將進一步阻礙西方媒體在俄國運作。

法新社報導，歐洲聯盟（EU）3月祭出禁播令，作為歐盟制裁莫斯科入侵烏克蘭的一環，俄國國有媒體今日俄羅斯對這項禁令提出上訴，今天遭歐洲法院駁回。

今日俄羅斯法國台立即宣布繼續上訴，克宮則表示將採取報復措施。

● 歐盟開綠燈後 首列俄列車經立陶宛抵加里寧格勒

俄羅斯飛地加里寧格勒州長阿里漢諾夫表示，26日有一列火車從俄國載著水泥前往加里寧格勒，這是歐盟表示立陶宛必須允許俄國貨物通過其領土以來的首次此類行程。

塔斯社（TASS）在新聞中引述加里寧格勒州（Kaliningrad）州長阿里漢諾夫（Anton Alikhanov）的話說：「這確實是歐盟做出決定後，抵達這裡的第一列火車」。他表示，這是「一項相當重要的成就」。

夾在立陶宛與歐盟和北約會員國芬蘭之間，俄國高度軍事化的飛地加里寧格勒大部分物資依賴俄國供應，但這必須先經過立陶宛的領土。

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