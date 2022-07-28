　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

遏制中國　美考慮在亞洲部署多領域特遣隊

▲▼ 美軍預計在亞洲部署多領域特遣隊，以遏制中國軍事威脅 。（圖／翻攝美軍印太司令部） 

▲美軍預計在亞洲部署多領域特遣隊，以遏制中國軍事威脅 。（圖／翻攝美軍印太司令部）

文／中央社華盛頓27日綜合外電報導

美國太平洋陸軍司令佛林（Charles Flynn）接受「日經亞洲」採訪時表示，美軍正考慮在亞洲部署整合飛彈、電子和網路能力的特遣部隊，以遏制中國在台灣海峽和南海的侵略。

這個被稱為「多領域特遣隊」（multi-domain task force）的陸軍單位由數千人組成，駐紮在美國華盛頓州和德國的基地。該部隊被組成4個群（group），具備火力、防空、後勤和資訊戰能力。

這支部隊突顯美軍近年來從在中東打擊恐怖主義，轉變成與中國競爭。

這支特遣部隊在和平時期收集情報，致力瞭解對手的行為模式和弱點，為突發事件做準備。若發生戰鬥，電子和網路攻擊的目標是破壞敵人的通訊網路以及指揮和控制系統。利用事先獲得的情報，該部隊可用飛彈攻擊敵人的船艦和設施，並同時進行各種不同的攻擊。

第3支特遣部隊原先預期將派駐夏威夷，但被認為最終將會部署在亞洲。這支部隊料將在2023年之後成立。

美國考慮將部隊部署在亞洲，是因為那裡靠近中國。美軍正在研發幾種類型的飛彈，但據信它們的射程最多數千公里，無法從夏威夷射至中國或中國附近水域。讓它們靠近中國將強化華盛頓的備戰狀態。

美國軍方計劃在沖繩、台灣和菲律賓等所謂第一島鏈部署陸基飛彈。五角大廈的意見包括為這個計劃項目分配一個多領域特遣隊。地面部隊較靈活，可輕鬆避開中國飛彈攻擊。而作為前鋒部隊，特遣隊將負責率先摧毀中國的防空和指揮控制系統，為美國軍艦和戰鬥機接近中國周邊地區打開缺口。

一個重要問題是，亞洲國家是否同意接納這樣的美軍？一旦爆發戰爭，這些美軍可能成為中國軍隊的目標。中國有可能警告附近國家他們可能成為攻擊的對象，從而打消他們接受部署這類部隊的念頭。

中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國太平洋陸軍司令佛林（Charles Flynn）接受「日經亞洲」採訪時表示，美軍正考慮在亞洲部署整合飛彈、電子和網路能力的特遣部隊，以遏制中國在台灣海峽和南海的侵略。

這個被稱為「多領域特遣隊」（multi-domain task force）的陸軍單位由數千人組成，駐紮在美國華盛頓州和德國的基地。該部隊被組成4個群（group），具備火力、防空、後勤和資訊戰能力。

這支部隊突顯美軍近年來從在中東打擊恐怖主義，轉變成與中國競爭。

這支特遣部隊在和平時期收集情報，致力瞭解對手的行為模式和弱點，為突發事件做準備。若發生戰鬥，電子和網路攻擊的目標是破壞敵人的通訊網路以及指揮和控制系統。利用事先獲得的情報，該部隊可用飛彈攻擊敵人的船艦和設施，並同時進行各種不同的攻擊。

第3支特遣部隊原先預期將派駐夏威夷，但被認為最終將會部署在亞洲。這支部隊料將在2023年之後成立。

美國考慮將部隊部署在亞洲，是因為那裡靠近中國。美軍正在研發幾種類型的飛彈，但據信它們的射程最多數千公里，無法從夏威夷射至中國或中國附近水域。讓它們靠近中國將強化華盛頓的備戰狀態。

美國軍方計劃在沖繩、台灣和菲律賓等所謂第一島鏈部署陸基飛彈。五角大廈的意見包括為這個計劃項目分配一個多領域特遣隊。地面部隊較靈活，可輕鬆避開中國飛彈攻擊。而作為前鋒部隊，特遣隊將負責率先摧毀中國的防空和指揮控制系統，為美國軍艦和戰鬥機接近中國周邊地區打開缺口。

一個重要問題是，亞洲國家是否同意接納這樣的美軍？一旦爆發戰爭，這些美軍可能成為中國軍隊的目標。中國有可能警告附近國家他們可能成為攻擊的對象，從而打消他們接受部署這類部隊的念頭。

►美國賣最好的「濾水壺」激殺5.9折！加贈濾芯7入，划算到爆

ET快訊
台灣AV男優海選冠軍出爐！面試影片2千人看呆　落選的更有戲
林智堅律師2年前狠批李眉蓁論文案　迴力鏢全打回臉上！鄉民狂酸
高雄鼠窩斷水電10年！男睡廢車「清出6.5噸垃圾」　里長曝奇
台灣全面進入VoLTE時代！　電信三雄宣布：8月起月租全免
「雙低壓大亂鬥」開始！準桑達飆速　全台連下4天時間曝
桑達今將生成！明起變天降溫　全台防「大量雨勢」時間曝
Fed升3碼鮑爾安撫市場　美股大漲436點、台積電ADR勁揚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美中晶片對抗！　參院高票通過1.6兆元半導體擴產法案

遏制中國　美考慮在亞洲部署多領域特遣隊

拜習會即將登場　美方關注台海緊張局勢升高

菲律賓7.0強震升至5死逾100傷！　混凝土塊砸車、建築倒塌解體

她最有資格跳「擦玻璃」　60萬粉絲辣妹網紅是清潔工

智利北部規模6.1地震　震源深度200公里

影片曝！三寶男橫越賽道「被馬撞飛」重落地　1人1馬喪命

Fed升3碼鮑爾安撫市場　美股大漲436點、台積電ADR勁揚3.78%

全球猴痘病例激增　譚德塞：男同志減少性伴侶人數

美聯準會一口氣再升息3碼抗通膨！　今年累計升9碼

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

恭喜！45歲海芬「宣布懷孕」秀超音波照　曾說「兩年內一定要生」做到了

交往韓團偶像被說假！小S班底：冰山一角　「健志看上她哪裡？」...女友甜蜜回應

天氣熱萌喵被爸剃毛！ 背上長角化身「貓吉拉」

《魷魚遊戲》反派許成泰是太妍粉絲　要求「不坐旁邊」害羞握手狂發抖XD

餐桌上驚見「肥短萌手」披薩怪客！　牠狂撈撈不到...網笑翻：手太短啦XD

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

美中晶片對抗！　參院高票通過1.6兆元半導體擴產法案

遏制中國　美考慮在亞洲部署多領域特遣隊

拜習會即將登場　美方關注台海緊張局勢升高

菲律賓7.0強震升至5死逾100傷！　混凝土塊砸車、建築倒塌解體

她最有資格跳「擦玻璃」　60萬粉絲辣妹網紅是清潔工

智利北部規模6.1地震　震源深度200公里

影片曝！三寶男橫越賽道「被馬撞飛」重落地　1人1馬喪命

Fed升3碼鮑爾安撫市場　美股大漲436點、台積電ADR勁揚3.78%

全球猴痘病例激增　譚德塞：男同志減少性伴侶人數

美聯準會一口氣再升息3碼抗通膨！　今年累計升9碼

港姐主持節目遭恐嚇「先姦後斬」　做1件事被盯上…電視台報警！

營養師曝「2種膳食纖維」功能不一樣！改善便秘要吃第二種

美中晶片對抗！　參院高票通過1.6兆元半導體擴產法案

竹市最新民調民進黨落後　林耕仁26%、高虹安25%、沈慧虹21%

林智堅律師2年前狠批李眉蓁論文案　迴力鏢全打回臉上！鄉民狂酸

Fed升息3碼、友達法說登場　財經HOT 5一次看

瘦子宣布當爸2個月突PO「抱嬰照」！網狂問：生了？　顧娃累到睡著

築BA.5防火牆！沈政男建議全面開放第4劑　曝1數字成傳播沃土

PRADA帶起「男性極短褲」熱潮　Thom Browne超低腰消暑又吸睛

遏制中國　美考慮在亞洲部署多領域特遣隊

李李仁「遭公狗硬騎」：我是男的！　陶晶瑩一旁笑翻「行走的荷爾蒙」

國際熱門新聞

即／聯準會宣布升息3碼

男被8公尺巨鱷活吞　肚中發現消化碎屍

Fed升3碼鮑爾安撫市場　美股大漲436點

被婆婆嫌又矮又醜　新娘婚禮當天被拋棄

辣妹網紅擁60萬粉絲　正職是清潔工超自豪

日本山口猴亂！捕獲一隻公猴「火速安樂死」

美議員力挺官員憂心　裴洛西計劃訪台反應一次看

日本實測「2瓶結冰水」配風扇　30分鐘瞬涼4°C

7.1強震襲菲律賓！建築震到「腰斬」恐怖傾斜

COVID-19起源又轉折　2新研究指向華南海鮮市場

美聯準會一口氣再升息3碼！　今年累計升9碼

瘋狂與癡呆，哪個美國總統更危險？

影片曝！他橫越賽道「被馬撞飛」　1人1馬喪命

美股開盤道瓊漲162點　微軟、谷歌領漲

更多熱門

相關新聞

拜習會將登場　美方關注台海緊張局勢升高

拜習會將登場　美方關注台海緊張局勢升高

白宮國安會戰略溝通協調官柯比今天表示，台海緊張將是美國總統拜登與中國國家主席習近平會談議題。他相信拜登將重申一中政策不變，不樂見台海局勢片面或武力解決，美方關注台海緊張局勢升高。

美聯準會一口氣再升息3碼！　今年累計升9碼

美聯準會一口氣再升息3碼！　今年累計升9碼

美媒：裴洛西邀眾院外委會領袖共同訪台

美媒：裴洛西邀眾院外委會領袖共同訪台

即／聯準會宣布升息3碼

即／聯準會宣布升息3碼

拜登2採陰性結束隔離　親口證實：感覺很好

拜登2採陰性結束隔離　親口證實：感覺很好

關鍵字：

美國中國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／聯準會宣布升息3碼

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

Netflix八月上架神作！粉絲淚推：等10年了

怪手如何上大樓屋頂？「真相」曝光

媽老要錢　女兒菜刀插母背還錄影

太喜歡去宜蘭玩！先生「1提議」一票驚勸退

桑達今將生成！　全台防「大量雨勢」時間曝

台灣進入VoLTE時代　8月起全面免月租

男被8公尺巨鱷活吞　肚中發現消化碎屍

論文錯字來自這裡！　余正煌解答了

坐火車踢到椅背　前座萌貓轉頭怒視

郭台銘「結婚14週年」　奢華慶祝排場曝光

傳奇投資者警告：史詩級崩盤要來了

李芷婷「雙腿勾男友激吻」挨轟　長文反嗆：礙到你嗎？

向佐婚前診斷出「腎功能已70歲」　向太心疼曝原因：吃藥造成

更多

最夯影音

更多
少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根
市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

恭喜！45歲海芬「宣布懷孕」秀超音波照　曾說「兩年內一定要生」做到了

恭喜！45歲海芬「宣布懷孕」秀超音波照　曾說「兩年內一定要生」做到了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG帶你創造正向影響力！多元企業ESG大小事，告訴你永續經營的真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面