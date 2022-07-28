北市勞動局長涉貪！移送喊「要報加班費」　20萬交保

記者劉昌松、游宗樺、黃翊婷／台北報導

台北市勞動局長陳信瑜涉嫌違法動支首長特別費，並向丈夫經營的異象國際公司購買紅酒，核銷私人花費，另外又被台北市議會告發疑似洩漏勞動檢查職掌機密，昨日（27日）遭檢調約談。台北地檢署經過漏夜複訊，依違反《貪汙治罪條例》等罪，於今日（28日）凌晨諭令陳信瑜20萬元交保。

▲陳信瑜被移送進入北檢時，對現場媒體表示「大家辛苦了」。（圖／記者游宗樺攝）

陳信瑜被移送進入北檢時，面對大批媒體守候，還不忘提醒記者「大家辛苦了」、「這麼晚了，你們要報加班費喔」。檢方經過漏夜複訊，認為陳信瑜涉嫌違反《貪汙治罪條例》，並在28日凌晨諭令她以20萬元交保。

回顧整起事件，台北市政風處4月13日公布1份調查報告，顯示陳信瑜在3月間指示勞動局部署，針對《鏡電視》、《鏡周刊》傳出大規模解雇風聲進行調查，結果在勞動檢查隔天，民眾黨立委賴香伶、蔡壁如就舉行記者會，針對相關議題提出質疑。

政風處調查發現，立委記者會所提出的文件翻拍照片，與勞檢報告資料相同，總結「有高度外洩疑慮」。台北市議會就根據這份政風調查結果，向北檢提出告發，請檢察官調查陳信瑜是否違反《個資法》、《刑法》洩密罪等罪。

▲台北市政府針對勞動局向《鏡電視》勞動檢查過程是否涉洩漏檢查資料違失一事進行調查報告。（圖／翻攝自台北市政風報告）

同時，市議員游淑惠也在媒體群組發文，質疑陳信瑜使用首長特支費疑涉不法。為此，陳信瑜曾到市議會民政委員會進行專案報告，她表示，同仁因公外出誤餐或同仁因對外公關需要的餐飲，皆請同仁報她的特支費核銷，根據「各級政府機關特別費支用規定及公職人員利益衝突迴避」，特支費在1萬元以內可以向任何人購買商品，包括家人，且每年有10萬元的額度。

陳信瑜當時道歉並表示，議員索取相關資料後，再次檢視才發現，她使用首長特支費購買禮品贈與社團及員工尾牙慰問摸彩，有2筆金額超出1萬元，分別為1萬5750元和1萬8900元，共超出1萬4650元，事後已立即向政風處自白，請政風處進行調查移送相關單位議處，她會依相關規定繳交罰款。

2起疑涉不法案件經告發與檢舉後，北檢27日指揮調查局台北市調處搜索2處地點，並以嫌疑人身分約談陳信瑜及相關證人，釐清勞檢洩密案，以及特別費疑遭不實使用、核銷案的相關案情。